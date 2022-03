Massimo Gramellini racconta l’ultima notte della madre, il suicidio

Massimo Gramellini nello studio di Verissimo si racconta e come quasi tutti ripercorre l’infanzia, pensa ai genitori, alla morte della madre. Sua madre si è suicidata ma l’ha saputo solo molto tempo dopo. Suo padre e gli atlri non volevano sapesse la verità, era solo un bambino. Massimo Gramellini ricorda che quella notte la sua mamma andò a sistemargli le coperte augurandogli di fare dei bei sogni e di essere sempre bravo. Suo padre quella notte vide quella scen, erano le tre di notte, si era svegliato sentendo dei rumori; ma non poteva pensare a una tragedia del genere. Il padre non si è mai perdonato di non avere capito la depressione in cui sua moglie era caduta, così grave da portarla alla morte, al suicidio.

Massimo Gramellini a Verissimo racconta della madre e del padre

Una sigaretta prima di morire e a Massimo avevano sempre raccontato che la mamma era malata, prima il tumore, poi l’infarto e quell’ultima sigaretta fumata che l’aveva portata alla morte. Gramellini era piccolo, si rifiutò di andare al funerale, non accettava la morte della mamma, pensava sarebbe tornata, poi c’è stato un momento in cui ha capito che non sarebbe più tornata.

C’era Raffaella Carrà in televisione con Canzonissima, abbracciò d’istinto la signora che si occupava della casa, le chiese se sarebbe stata lei la sua mamma. La signora scappò in lacrime in un’altra stanza, non poteva essere lei sua madre. In quel momento Gramellini capì che avrebbe avuto accanto per sempre solo suo padre.

Anche lui una figura così forte, gli ripeteva che non erano amici, era sempre così diretto. E’ solo con il passare degli anni che Massimo Gramellini ha saputo del suicidio della madre e ha dovuto superare anche questa verità, perché in un primo l’istinto è quello di pensare all’egoismo di chi si è ucciso.