Scialpi ha accudito da solo sua madre per dodici anni

Per 12 anni Scialpi tutti i giorni ha accudito sua madre. Era malata, aveva l’Alzheimer. Faceva tutto lui, si è dedicato completamente a lei. A Verissimo Scialpi si commuove più volte pensando a lei. “Ho visto mia mamma morire due volte perché nel 2013 l’ho trovata… ve lo risparmio… era nuda e in una situazione disagiata, urlava. Erano le 4 e mezzo del mattino ho chiamato mia zia, c’era la neve, mi ha detto di portarla a fare un giro. Ho aspettato che aprisse il bar, le ho preso un cornetto e un cappuccino”. Poi sono tornati a casa, si è girata e per un attimo l’ha rivista, ha rivisto sua madre, lei ha chiesto perdono a Giovanni, a suo figlio. Un attimo di lucidità e poi non l’ha più rivista, la malattia l’ha portata subito via di nuovo. Dopo 3 anni è morta per sempre. “Spesso riesco a ricordarla con il sorriso, anche se spesso piango tantissimo pensando a lei, però la penso anche con il sorriso e penso che il giorno che ci rivedremo io sarò la persona più felice dell’universo”. Si commuove ancora Scialpi ma è sereno, sono emozioni che si comprendono ma lui chiede perdono, anche se quel ricordo era dovuto alla donna che ha sempre amato.

Scialpi a Verissimo

Roberto è arrivato durante la sofferenza, quando la madre di Scialpi iniziava a stare davvero male e lui non sapeva che direzione prendere. Un amore che per il cantante è stato molto importante, oggi si rende conto che era lui che aveva più bisogno d’amore. E’ finita e Scialpi ha sofferto moltissimo.

Poi è arrivato Leo, il compagno che è il suo vero amore. Un messaggio per lui, è Leo che gli dichiara il suo amore, vuole che lo sappiano tutti, che tutti sappiano che sono una coppia che si amano. “Non vedo l’ora di essere insieme a te nello stesso posto, uno accanto all’altro, farsi le coccole al telefono non è la stessa cosa. Ti amo”. Sono distanti a causa del covid, sarà lui a venire in Italia perché Scialpi è pieno di energia, pronto a lavorare, a ricominciare.