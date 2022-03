A Uomini e Donne Alessandro sciocca Ida: “Non sei la mia fidanzata” e lei chiude. C’è un dopo

Puntata parecchio caotica per Alessandro e Ida. I due al momento vanno avanti con un tira e molla che continua a caratterizzare il loro percorso a Uomini e Donne. Anche nella puntata di oggi 10 marzo 2022, le cose non sono andate benissimo. Nonostante i due avessero raccontato di una serata magica passata a Salerno, non erano mancati i problemi. Ida infatti si era mostrata molto gelosa di Alessandro per un gesto fatto al supermercato, che aveva portato i due a litigare. In particolare Alessandro si era grattato davanti a una commessa, sollevando la maglietta a lasciando vedere i boxer, cosa che la Platano non aveva affatto gradito. “Io non sono pazza, il suo è un atteggiamento che mi fa andare fuori di testa” ha detto Ida spiegando che non era solo per il fatto di grattarsi. In suo soccorso era andato anche Gianni: “E se lei avesse mostrato il reggiseno spostandosi la maglietta, tu cosa avresti detto?”.

La discussione però è andata oltre, in un secondo momento, quando Alessandro ha detto che Ida non può esagerare, perchè non è la sua fidanzata. Una frase che non è piaciuta in nessun modo alla Platano, frase per la quale anche Maria de Filippi ha chiesto spiegazioni. Come sappiamo però, anche se Ida oggi ha reagito malissimo, in realtà non ha messo fine alla sua conoscenza con Alessandro.

Il pubblico ovviamente ha commentato quello che si è visto in puntata.

“Dignità lei non ne ha. Ha una certa età ma li ha solo per peso che la maturità la dovrebbe ancora raggiungere. Pesante in tutto e per tutto, già quando apre la bocca” ha scritto uno spettatore. “Che pesantezza questa coppia! Non se può più!! Tanto è una storia senza “storia”…Non ci sono i presupposti perché possa avere seguito!!” ha sentenziato un altro. E sempre sulla pagina FB del programma si legge tra i commenti: “Mamma mia che pesantezza questa donna. Poi dice sempre le stesse cose con tutti gli uomini..ma lei perché non si può trasferire e loro si? Oggi in una frase detta da Alessandro ho risentito Riccardo: ma perché racconti solo le cose brutte mai le belle.”

Come stanno le cose tra Ida e Alessandro? Le ultime news

Proprio ieri ( 9 marzo 2022) è stata registrata infatti una nuova puntata di Uomini e Donne e Ida e Alessandro si sono presentati a centro studio insieme. Hanno parlato di come va la storia e a quanto pare procede abbastanza bene.