Beatrice Valli: il matrimonio si avvicina ma Ludovica ha qualcosa da criticare

Le sorelle Valli ospiti insieme a Verissimo raccontano un po’ della loro vita, partono dall’infanzia. Ludovica Valli, Eleonora Valli e Beatrice Valli sono cresciute con la mamma ma non è stato semplice, la madre ha dimostrate grande forza, loro erano molto piccole. Beatrice Valli sta per sposare Marco Fantini, la data del matrimonio è vicinissima, si sposeranno il 29 maggio e ovviamente è già quasi tutto pronto per le nozze. E’ la prima delle sorelle valli che si sposa. Tutte e tre influencer ma Beatrice è la meno nota, a Verissimo oggi è anche la più emozionata perché non è abituata alla tv. Sono tutte e tre mamme ma mentre Ludovica Valli ed Eleonora Valli non desiderano sposare i rispettivi compagni c’è Beatrice che sta per coronare un sogno.

Beatrice Valli non ha condiviso con nessuno le scelte per il suo matrimonio con Marco Fantini

Solo alla mamma ha mostrato qualcosina ma Beatrice Valli non ha condiviso nulla con le sorelle, meno ancora l’abito da sposa che sarà per tutte una vera sorpresa. Le sue sorelle sembra che non saranno tra le sue testimoni di nozze. Ludovica ha anche da ridire sulla location, sul dove lei ed Eleonora alloggeranno, lontane dalla sposa. Beatrice spiega che loro saranno più comode di lei.

“Litighiamo spesso” ed è Beatrice Valli ad ammetterlo. Ludovica aggiunge che a volte Beatrice litiga anche da sola; una frecciatina non da poco. Tutte e tre però sono d’accordo che l’infanzia che hanno vissuto, le difficoltà che hanno vissuto con l’assenza del padre le abbia rese donne forti, capaci di difendersi da sole. Sono grate alle famiglie che tutte e tre hanno creato, oggi sono felici con i loro figli, i loro compagni. Le tre sorelle Valli non passano molto tempo tutte insieme con le famiglie, sarebbe un po’ complicato.