La battuta di Pierpaolo Pretelli contro la Rai da Verissimo: farà ridere anche Mara Venier?

Tra gli ospiti della puntata di Verissimo in onda oggi, 13 marzo 2022, c’è stato anche Pierpaolo Pretelli. Per l’ex velino, quello nello studio di Verissimo è stato una sorta di ritorno in casa Mediaset, dopo mesi di assenza. E infatti Silvia Toffanin lo ha accolto a braccia aperte con un “bentornato a casa”, dove casa è Canale 5. E Pierpaolo si è detto felicissimo di essere di nuovo lì, del resto la sua carriera ha preso il volo, televisivamente parlando, prima dal bancone di Striscia la notizia e poi dal Grande Fratello VIP 5. Come non sentirsi a casa . Peccato però che oltre alla felicità per questo ritorno, sia arrivata anche una frecciata alla Rai, non passata inosservata. Una frecciata che sembrava essere indirizzata, più che al Tale e quale di Carlo Conti, alla sua esperienza a Domenica IN. Se infatti a Tale e quale, i giovani talenti non mancano, latitano invece in quel di Rai 1 alla domenica pomeriggio, quando l’età media, inutile negarlo, si alza parecchio. Farlo notare però, forse non è stato il massimo dell’eleganza, soprattutto che in quell’ambiente il Pretelli c’ha lavorato per mesi. Dietro questa frecciata, si nasconde anche altro, magari un malumore per il ben servito ricevuto?

La frecciata al veleno di Pierpaolo Pretelli

Impossibile pensare che una battuta di questo genere, passasse inosservata e infatti, sui social, già da qualche minuto, se ne discute. Il Pretelli ha risposto alle parole di Silvia Toffanin così: “Grazie del bentornato a Canale 5. Ho realizzato di essere qui con quest’aria fresca. Perché sai lì ho fatto un po’ l’azione da botulino, ho ringiovanito un po’. Quindi tornare qui a Mediaset e trovare un po’ di freschezza è bello, sì è davvero molto piacevole.”

Chissà che cosa ne penserà Mara Venier, che ha accolto il Pretelli nella sua Domenica IN per mesi, dandogli ampio spazio, di questa frase un po’ così venuta male? La sensazione in realtà è che Pierpaolo volesse colpire e affondare, avendo ben chiaro che il messaggio sarebbe arrivato, non trovate?

A proposito di over comunque, il Pretelli ha anche voluto specificare: “Io ho un pubblico di over 70. Mi fermano le ragazze di 18 anni e mi chiedono selfie e saluti per le loro mamme e nonne. Questa cosa mi rende felice. Sono felice di piacere alle signore più grandi“. E si perchè Pierpaolo, è un po’ il nipote che tutte le nonnine vorrebbero avere…E anche Zia Mara la pensava così fino a poco tempo fa, dopo le dichiarazioni di oggi invece?