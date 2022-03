Pierpaolo Pretelli e la battuta venuta male: Mara Venier non gradisce, lui risponde con una foto

Si è scatenato il caos, soprattutto sui social, un mondo a parte, va detto, dopo una battuta di Pierpaolo Pretelli oggi a Verissimo. Una battuta che, come vi avevamo raccontato poche ore fa, è venuta davvero male; e se i fan del Pretelli hanno fatto notare che anche in altre occasioni aveva parlato di “svecchiare la Rai” e di botulini vari, è anche vero che lo aveva fatto in un programma della stessa rete. Nello studio di Verissimo, quando Silvia Toffanin ti dà il bentornato, assume un valore completamente diverso. Non a caso, a non prendere affatto bene la battuta del Pretelli, c’è stata proprio Mara Venier che sul suo profilo instagram, ha condiviso diverse storie in cui si mostrava quanto accaduto. Su una, pubblicando la battuta, la Venier ha aggiunto anche un suo commento: “Porello” ha scritto la conduttrice, condividendo poi altre storie in cui si faceva notare che forse il Pretelli, dovrebbe essere grato a chi gli ha dato spazio in tv e lo ha fatto lavorare.

La battuta di Pierpaolo a Verissimo

Dello stesso avviso di Mara Venier è uno degli autori di Domenica In, Marco Luci che via Twitter commenta con queste parole, la battuta del Pretelli: “Evidentemente il ragazzo non è abituato a riconoscere chi come Carlo Conti e Mara Venier gli hanno offerto l’opportunità di poter lavorare su #Rai1 dove il pubblico non ha certo bisogno di lui per sentirsi #ggiovane ! A #Pierpa’ #aripiate !“.

La risposta di Pierpaolo Pretelli

E se i fan di Pierpaolo stanno cercando in tutti i modi di sottolineare che quella del Pretelli era solo una innocente battuta, gli haters ovviamente, si sono ritrovato su Twitter per attaccare l’ex velino. Pierpaolo, pochi minuti fa, ha deciso di intervenire e rispondendo proprio al tweet dell’autore di Mara Venier, ha fatto notare che ha una foto speciale nel soggiorno della sua casa, è una foto che lo ritrae insieme alla conduttrice di Domenica IN. “Per farti capire! Questa è una delle foto del mio soggiorno! Quindi non scherziamo” ha twittato il Pretelli, mostrando la foto con Mara. Purtroppo però per molti, questa non sarebbe una giustificazione a quanto accaduto. Per altri invece, Pierpaolo è vittima di un equivoco e i suoi fan la pensano tutti allo stesso modo: “Questa battuta è stata fatta dalla stessa Mara in puntata parlando di lui come “aria fresca”, è stata poi fatta a tv talk parlando di “botulino della rai” e risero tutti… ora perchè parlano di ingratitudine? Assurdo! da Pier poi che ha venerato Carlo e la Venier ovunque.” A giudicare dalla risposta di Mara via social, la battuta però non è sembrata poi così piacevole e scherzosa.

Basteranno le parole di Pierpaolo a riportare tutto sulla giusta dimensione?