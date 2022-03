Nathaly Caldonazzo: “A 24 anni sono arrivata a pesare 41 chili, ero uno scheletro”

Nathaly Caldonazzo a Verissimo confida quanto pesava a 24 anni, il periodo in cui ha sofferto di anoressia. Solo 41 chili ma non capiva che era uno scheletro, anzi in quel momento Nathaly era contenta, si vedeva bene. Oggi confessa che era uno scheletrino che camminava ma anche che è per la sua esperienza e per come la vive ancora oggi che ha compreso dal primo istante Antonio Medugno. Nathaly Caldonazzo entra infatti nello studio di Verissimo mentre il gieffino è ospite. Il loro legame prosegue forte anche fuori dalla casa del GF Vip, lo raccontano con semplicità parlando delle cose che hanno in comune e di quanto lei abbia aiutato Medugno a dispetto di tutte le critiche.

Nathaly Caldonazzo ha perso uno dei suoi migliori amici mentre era al GF Vip

Non comprende il motivo per cui la produzione non le ha riferito subito della morte di uno dei suoi migliori amici; forse lo hanno fatto per non compromettere il gioco ma per lei è stata una vera batosta. “Quando sono uscita ho scoperto che ho perso uno dei miei migliori amici, a causa del Covid, ho perso un punto di riferimento, è stato davvero difficile per me, non me l’avevano detto quando è successo, quindi per me è stato un duro colpo, penso che non me l’abbiano detto per non compromettere il gioco, non lo so”. Una scelta davvero strana da parte degli autori del Grande Fratello Vip. Adesso sta recuperando con sua figlia, è piena di cose da fare, il GF Vip tutto sommato è stata un’esperienza che le ha dato molto ma che l’ha fatta anche soffrire.

Porta a casa amarezza perché non è andata come avrebbe voluto ma anche l’amicizia con Antonio Medugno. “Ci capivamo con uno sguardo, la mattina ci svegliavamo per primi e quando la vedevo la giornata iniziava bene. Lei ha capito subito tante cose, cucinavamo insieme, è davvero una persona straordinaria” sono le parole del tiktoker per Nathaly.