Antonio Medugno: “A 15 anni pesavo 40 chili ma non era anoressia”

A Verissimo Antonio Medugno conferma la sua semplicità, racconta il percorso al GF Vip, il suo passato, i disturbi alimentari, il legame con la mamma. Dietro il suo sorriso nasconde un po’ di cose: “Quelle che ho vissuto nei miei 23 anni ma sono riuscito ad imparare molto dal mio passato, me lo porto sempre un po’ con me” ma è dal passato che Antonio Medugno è riuscito a capire tanto anche di se stesso. Dai 14 anni fino ai 16/17 anni Antonio aveva problemi con alcuni alimenti, non riusciva a mangiare le quantità giuste per stare bene. A 15 anni arrivò a pesare 40 chili. Nessuno riusciva a capire l’origine di questi problemi ma poi è arrivata la risposta. Erano problemi psicologici che si portava dietro. “Oggi sono felice di avere combattuto con l’appoggio della mia famiglia e di avere sconfitto questo male nonostante so di avere delle ferite e questo mi rende fiero di me stesso”. La separazione dei genitori è stato un dolore che forse potrebbe essere all’origine di tutto.

Antonio Medugno a Verissimo

Nella casa del GF Vip ha avuto dei crolli perché era la prima volta che si trovava a combattere da solo. La sua ex ragazza e la mamma l’hanno sempre aiutato e invece nella casa del Grande Fratello Vip nessuno conosceva il suo passato. Ha così dovuto spiegare il perché avesse dei problemi con il cibo. Antonio non mangia sempre quello che mangiano gli altri. Non era anoressia, non riusciva nemmeno a guardare alcuni alimenti, gli davano fastidio allo stomaco e quindi non mangiava. Nessun sapore forte, cibi frullati e racconta di avere vomitato per un fagiolo. E’ fiero però del percorso al GF Vip perché si è occupato anche della cucina, ha assaggiato cibi che non mangiava, un passo avanti per lui importante.

C’è però chi non l’ha compreso, anche dopo averne parlato nella casa c’è chi non ha capito i suoi problemi, l’ha messo in difficoltà. Sa che si è fidato anche di chi non doveva ma è sempre e ancora un’altra crescita. Ha pagato l’entrata in corsa ma il pubblico continua ad apprezzarlo.