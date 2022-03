Antonio Medugno esce dal GF VIP 6: Clarissa gelosa di Giulia che intanto ha lasciato l’Italia

Alla fine possiamo dirlo, gliel’hanno anche un po’ tirata al povero Antonio Medugno. E’ fortissimo, non perderà mai al televoto, il pubblico lo ama…E invece ieri, nella puntata del Grande Fratello VIP 6 del 3 marzo 2022 è stato proprio il giovane napoletano a dover lasciare la casa nella seconda eliminazione. Alla fine della puntata un solo concorrente è stato eliminato visto che Giucas Casella aveva il biglietto di ritorno e ha quindi continuato il suo viaggio…Rientrato in studio, ha trovato Clarissa Selassiè con la quale pare avesse avuto un flirt prima di iniziare il suo percorso al Grande Fratello VIP 6. Antonio non aveva smentito ma era entrato nel gioco dicendo di essere single mentre fuori invece, c’era una ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia d’Urso, che raccontava ben altro…

Antonio Medugno fuori dal GF VIP 6

In studio quindi Antonio ha ritrovato Clarissa che però non è sembrata particolarmente entusiasta di come erano andate le cose. Rispondendo alle domande di Signorini, sul flirt con il bell’Antonio, aveva detto: “Parleremo dopo io e lui, se sono indispettita? Sono scioccata! Perché la metà delle promesse che mi ha fatto non le ha mantenute. Che promesse? Tante! Amore ti sei scelto una principessa, eh! “.

E ancora: “Se stasera sarò sua? non lo so, non credo. Può tornare a Milano dalla sua nuova donna. Sono usciti articoli, io impazzita, ingelosita, ho chiamato ho detto ‘che succedeeee?‘”. In realtà il bell’Antonio non potrà tornare a Milano da Giulia visto che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è volata all’estero. Non ha specificato il posto ma dalle storie postate sui social sembra proprio che Giulia si trovi in un posto lontano. Sarà Dubai? Sarà il Marocco? Sicuramente un posto in cui si parla arabo, staremo a vedere…Una cosa è certa: Giulia non è rimasta davanti alla tv ad aspettare il buon Medugno.