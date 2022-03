Un altro mercoledì moscio per gli ascolti tv: Più forti del destino non va, 18 regali non supera i 3 milioni

Un mercoledì davvero moscetto, dopo la passata settimana si replica. Non funziona la programmazione e il pubblico si sintonizza, evidentemente, altrove. Nella serata del 16 marzo 2022 le reti ammiraglie non riescono a superare i 3 milioni di spettatori, con Canale 5 pericolosamente vicina anche al 10% di share, e alla possibilità di scendere persino sotto i 2 milioni. La fiction Più forti del destino non ha convinto in nessun modo il pubblico a casa che ha bocciato questa serie tv. Non va neppure il film di Rai 1, una prima visione, un film bellissimo, 18 regali, che però a quanto pare, non ha interessato particolarmente il pubblico della rete. Ne deriva quindi una serata brutta, dal punto di vista dei dati di ascolto, una serata molto deludente. Con il 13 % di share, il film con Vittoria Puccini , Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo, riesce a vincere una prima serata, in cui non brilla nessuno.

Gli ascolti del 16 marzo 2022: floppano Rai 1 e Canale 5 numeri brutti per le due reti

Per il film in prima visione, 18 regali, su Rai 1, si registra la media di 2.712.000 spettatori, con il 13,70% di share.

La terza puntata di Più forti del destino viene vista da 2.252.000 con l’11,60% di share. Testa a testa per il terzo posto nella lista dei programmi più visti di ieri, tra Rai 3 con Chi l’ha visto e Italia 1 con Le Iene. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 1.766.000 spettatori con il 9.2%. Su Italia1 Le Iene ha raccolto 1.417.000 spettatori pari al 9.3%.

Su Rai2 Balla coi lupi arriva a 710.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 803.000 spettatori (5%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi registra 720.000 spettatori pari al 4.8%. Su Tv8 4 Hotel segna 316.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Mr. and Mrs. Smith è visto da 351.000 spettatori pari all’1.8%.