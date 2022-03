Serena Bortone ha il covid: “Ho un po’ di febbre, attendo l’esito del molecolare”

Nuovo piccolo inciampo per Serena Bortone. I casi di positività al covid, sono tornati ad aumentare nelle ultime settimane e anche per la conduttrice di Oggi è un altro giorno, il tampone è risultato positivo. La Bortone, come potrete vedere in questi primi minuti del programma, è comunque in onda. Come successo anche in passato ( ormai non lo vedevamo da un po’), la Bortone, in quanto conduttrice del programma, è collegata da casa sua mentre in studio, gli altri protagonisti del programma, gestiscono la diretta in studio, con Pino Strabioli al timone. “Gli affetti stabili cara Serena sono qui che ti mandano tanti baci” ha detto il giornalista! “Abbiamo già dato l’anno scorso a gennaio ed eccoci di nuovo qui, io comunque volevo stare a casa a dormire” ha scherzato la Bortone. Il programma quindi è andato avanti, grazie a tutti i protagonisti che stanno bene. Serena forse non se lo aspettava, visto che si era già ammalata lo scorso anno. Ma in questi giorni, sono molte le persone che sono risultate nuovamente positive, proprio a distanza di 10-12 mesi.

Oggi è un altro giorno: Serena Bortone ha il covid conduce da casa

“Io ho un po’ di febbre, considerate che io non mi ammalo mai, ho fatto il tampone rapido e sembra positivo, per la conferma attendo però il molecolare. Io ho due vaccini, ho fatto il covid a gennaio scorso e che dirvi, non ci facciamo mancare nulla” ha detto la conduttrice. Serena comunque rassicura tutti e spiega che sta abbastanza bene. La puntata inizia proprio con una intervista della Bortone a Michele Zarrillo. “E pensare che era arrivato qui proprio per conoscere te” ha detto Strabioli!

A far compagnia a Serena Bortone ci pensano i suoi amati gatti, gli affetti stabili che ha a casa e poi chiaramente il calore del pubblico che via social, sta già mandando diversi messaggi alla conduttrice di Rai 1 per una pronta guarigione.