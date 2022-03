Benedetta Rossi ricomincia con le registrazioni di Fatto in casa per voi, le nuove puntate

Che confusione oggi a casa di Benedetta Rossi perché non solo ha ripreso con le registrazioni per le nuove puntate di Fatto in casa per voi ma c’è anche chi lavora nel giardino in trasformazione. Un via vai di persone a casa di Benedetta Rossi con suo marito Marco che riesce a gestire tutto. Presto l’esterno della loro casa sarà bellissimo con gli enormi contenitori che accoglieranno l’orto egli alberi da piantare. In cucina intanto Benedetta prepara un sartù di riso avvolto dalle fette di melanzane fritte. E’ una delle nuove ricette Fatto in casa per voi che vedremo presto ma intanto la coppia ha svelato qualcosina. Mentre ancora vanno in onda le puntate e le ricette registrate prima dell’operazione alla schiena di Benedetta Rossi lei è tornata in gran forma.

Benedetta Rossi con le nuove puntate dopo l’intervento alla schiena

Non è stato semplice per la celebe youtuber ma tutto è andato nel modo migliore. A metà gennaio ha ricevuto la telefonata che attendeva, dopo pochi giorni era in ospedale pronta per la sala operatoria. Ha sempre raccontato tutto ai suoi follower ma solo dopo ha confessato che l’operazione alla schiena non è stata una passeggiata. E’ tornata a casa ed è stata bravissima ad attendere, a procedere un passo alla vola, a chiedere aiuto perché doveva riposare, perché doveva poi fare la riabilitazione.

Marco anticipa che presto vedremo le nuove ricette registrate oggi, le ricette con il riso. Sono in tanti a lavorare per ogni puntata, ogni registrazione. Chissà se con le nuove riprese Benedetta Rossi è riuscita superare l’imbarazzo. Di recente ha confidato che suo marito le rimprovera di non essere spontanea quando registra; lei ci sta male, ci prova da anni ma è difficile. In ogni caso a noi piace tantissimo e in tantissimi la pensano allo stesso modo.