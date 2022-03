Francesco Gabbani commosso dal messaggio della mamma: “Dietro queste parole la storia di una vita”

Le lacrime trattenute fino ad avere gli occhi rossi, Francesco Gabbani ascolta il messaggio della sua mamma. Mamma Riccarda appare per la prima volta in tv e lo fa per il suo Francesco, per la Fialdini, per Da noi a ruota libera. Con la semplicità e la saggezza, l’emozione e l’orgoglio che svela con le sue parole il messaggio arriva dritto al cuore e agli occhi di Francesco Gabbani. E’ la sorpresa che la conduttrice gli aveva anticipato e che lui non avrebbe mai immaginato. Gabbani sa di avere fatto la gavetta, un percorso che poi al festival di Sanremo gli ha dato una chance da giocarsi in poco più di tre minuti. Sua madre nel video messaggio ribadisce i dubbi che aveva sulla strada che voleva intraprendere. Aveva paura e chissà quante volte gli avrà ripetuto e magari consigliato di fare altro. “Pensa a quante volte ti ho ostacolato per questo lavoro perché pensavamo che era una strada veramente difficile e adesso sono così orgogliosa di te, contenta che hai realizzato quello che hai sempre voluto fare ma soprattutto perché sei rimasto il mio Francesco”.

Francesco Gabbani Da noi a ruota libera il messaggio della mamma

Il cantante si commuove mentre la madre racconta il suo orgoglio perché lui è rimasto il ragazzo di sempre, il figlio di sempre, con i piedi per terra nonostante il successo. Racconta che quando è a casa se la vede sparecchiare o cucinare sparecchia e cucina con lei, ma che soprattutto Francesco ama la quotidianità della famiglia, della casa, si preoccupa dei suoi cari, di chiedere della famiglia, dei parenti.

Francesco è così emozionato, non si aspettava un messaggio così bello, non si aspettava la sua mamma in tv, è stata davvero una grande sorpresa. Non riesce a dire molto, ringrazia Francesca: “E’ la prima volta che mi capita ed è il primo messaggio che mi arriva da mia madre in tv, dietro queste parole c’è la storia di una vita. Sono contento che hai avuto la forza e il coraggio di dedicarmi queste parole per me valgono tanto. Ti ringrazio ma ti voglio anche dire che ho capito qual è stata la tua posizione e il tuo punto di vista. La strada che ho scelto è atipica, comporta dei rischi e oggi capisco la tua preoccupazione”. Se un giorno sarà padre avrà le stesse preoccupazioni.