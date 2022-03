Gli ascolti del sabato: Amici 21 replica il bis? I dati del 26 marzo

Non c’è davvero gara tra Rai 1 e Canale 5 al sabato sera e il sacrificio che si sta chiedendo ad Amadeus, costretto a leggere imbarazzanti dati di ascolto ogni domenica mattina, è davvero surreale. E’ lo scotto da pagare per i successi sanremesi? Che peccato. Un peccato perchè al sabato sera si Rai 1 si potrebbe davvero provare a fare qualcosa di diverso e invece mancano ormai da anni, le idee. La conseguenza è quella di vedere trionfare Maria de Filippi con una edizione davvero sottotono di Amici.

Nella serata del 26 marzo 2022, il talent di Canale 5, ha vinto la serata come è successo lo scorso sabato? I dati di ascolto, come era prevedibile, non sono neppure paragonabili a quelli del 2021, quando tutta Italia era ancora divisa tra zone rosse e arancioni e con il coprifuoco alle 22 ma l’esordio di Amici, è stato comunque uno dei migliori degli ultimi anni.

IN AGGIORAMENTO-I dati a causa del cambio di ora, arriveranno più tardi del solito ( dovrebbero arrivare intorno alle 11,30).

E’ davvero possibile che non ci siano delle proposte alternative, anche un bel film con cui riuscire a fare almeno 3 milioni? Amici tra l’altro, non è C’è posta per te , e davvero puntare anche su un target diverso avrebbe potuto portare alla rete ascolti di altro genere. E invece no, si spreme come un limone Amadeus, peccato che però in questo caso, l’usato sicuro, non funzioni. C’era riuscito Carlo Conti, non ci sta riuscendo Amadeus. Ma ormai, la disfatta è servita.

Gli ascolti del sabato: ecco i dati del 26 marzo 2022

La seconda puntata del serale di Amici 21 è stata vista da una media di

DATI IN AGGIORNAMENTO