Ascolti tv: Noi vince senza brillare e cala ancora, Gerry Scotti a un passo da Rai 1

Torna la nostra analisi dei dati auditel , per iniziare subito alla grande una nuova settimana. Come sono andati gli ascolti della domenica sera? Ce lo rivelano come sempre i dati relativi al prime time del 27 marzo 2022. Una serata, quella della domenica, moscetta nelle ultime settimane. Su Rai 1 non brilla Noi, la fiction che avrebbe dovuto conquistare il cuore del pubblico come This Is Us aveva fatto negli Usa ma che non ha lasciato il segno. Va in modo altalenante anche lo show dei Record con Gerry Scotti, che comunque cerca di difendersi, nonostante la poca concorrenza di Rai 1. Tiene botta invece Che tempo che fa, con Fazio, che riesce anche qualitativamente, a dare spunti di riflessione sempre importanti al pubblico di Rai 3.

La serata del 27 marzo 2022 ha visto la vittoria di Noi che non si sposta dalla media portata a casa in queste settimane: anche ieri davanti alla tv media di 3.315.000 spettatori con il 15.3% share. E’ abbastanza chiaro che il pubblico abbia rifiutato questo prodotto. Ora la domanda sorge spontanea: la Rai pensava di fare almeno tre stagioni di Noi. Ma dopo i numeri di questa prima, varrà davvero il caso di pensare anche a una continuazione? Narrativamente la prima stagione si interromperà senza darci molte risposte, che effettivamente arriveranno nelle annate successive. Si può investire per avere poi questo genere di risconto? Difficile a dirsi.

Da segnalare anche questa domenica l’ottimo dato di Tv8 che vola con oltre 2,3 milioni di spettatori per la differita del Gran Premio di Formula 1.

Gli ascolti della domenica: ecco i dati del 27 marzo 2022

Su Rai 1 la quarta puntata di Noi è stata vista da una media di 3.315.000 spettatori con il 15.3% share

Su Canale 5 Lo Show dei Record ha raccolto davanti al video 2.860.000 spettatori pari al 14.9% di share. Solo un punticino di share divide Rai 1 e Canale 5 nella serata della domenica.

Su Rai2 The Rookie ha catturato l’attenzione di 1.036.000 spettatori (4.2%) e Blue Bloods di 846.000 (3.9%). Su Italia 1 Mission Impossible – Fallout ha intrattenuto 1.153.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai3 Che Tempo che Fa, sempre ottimo soprattutto nella prima parte 20.42 alle 22.19, vista ieri da 2.668.000 spettatori pari ad uno share dell’11% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo, in onda dalle 22.22 alle 23.56, interessa a 1.517.000 spettatori con l’8.4% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 792.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 Non è l’Arena ha segnato il 5% con 861.000 spettatori. Su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 d’Arabia Saudita vola con 2.389.000 spettatori (10.5%) mentre sul Nove Nove Racconta – Denise segna l’1.3% con 298.000 spettatori.