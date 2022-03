Noi anticipazioni penultima puntata: Cate e la morte di Pietro, perchè si sente così responsabile?

Andrà in onda la prossima domenica su Rai 1 la penultima puntata di Noi, la serie italiana che racconta la saga della famiglia Pearson, i protagonisti di This Is Us. In Italia, ormai li conosciamo, sono i Peirò i protagonisti della storia che si muove tra passato e presente e che sta facendo emozionare milioni di spettatori. Ci avviamo verso il gran finale; domenica prossima infatti andrà in onda la penultima puntata della serie, la quinta. Come avrete visto, Claudio è alle prese con i suoi problemi di cuore mentre Teo e Cate hanno deciso di organizzare il matrimonio. Prima di questo grande passo però Cate vorrebbe dimagrire e per questo sottoporsi all’intervento di bypass gastrico che a suo dire, potrebbe migliorare tante cose. Nervi tesi tra Rebecca e Daniele da quando lui ha scoperto che sua madre adottiva sapeva tutta la verità su Mimmo, suo padre biologico. E a proposito di Mimmo, l’uomo ha deciso di non seguire più le cure. Adesso che ha trovato suo figlio e ha due favolose nipotine con cui passare il suo tempo, pensa di stare con loro, e non di fare una chemio che potrebbe servire solo a dargli qualche mese di vita in più…E nella prossima puntata di Noi in onda il 4 aprile 2022, che cosa succederà? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quinta puntata…

Noi anticipazioni quinta e penultima puntata: la trama del 4 aprile 2022

Con un tuffo nel passato torniamo al decimo compleanno dei fantastici tre. Per l’occasione i bambini hanno chiesto a Pietro e a Rebecca di poter fare tre feste separate. Daniele ha pochi amici mentre Claudio e Cate sembrano andare forte…Ma quando alla festa arriva la migliore amica di Cate, Sofia, tutto cambia. Lei e le altre amichette infatti, decidono di partecipare alla festa di Claudio. Sofie e il giovane diavoletto hanno un certo feeling e infatti, presto diventeranno una coppia…Nel presente, il medico di Cate le suggerisce di provare delle vie alternative, prima di fare l’intervento e le consiglia di provare a partecipare ad alcuni incontri con altre persone che hanno disturbi alimentari come il suo. Teo è d’accordo e si offre di accompagnarla. Poi resta con Claudio e insieme parlano di Sofia. A quanto pare l’attore non l’ha mai dimenticata, forse è ancora innamorato di lei?

Con un salto indietro nel tempo, scopriamo della fine del matrimonio di Michele. In quel periodo, Pietro era sembrato particolarmente turbato e spaventato. Aveva paura che anche tra lui e Rebecca potesse finire. Claudio decide di farsi sentire con Sofia, che non è solo una sua ex ma è la sua ex moglie perchè quando erano appena maggiorenni, si sono sposati! Daniele sembra essere sempre più sotto stress, il lavoro che fa non gli dà tregua e ha un grande carico di responsabilità ma quando sua moglie gli fa notare che sta trascurando le sue figlie, decide di fare qualcosa…

Teo e Cate hanno una discussione e poi provano a conoscersi meglio. Ma quando Teo prova a fare delle domande sulla morte di Pietro, la donna si chiude in se stessa, non riesce proprio a parlare della morte di suo padre. Con un tuffo nel passato scopriamo che quando i ragazzi sono più grandi, Rebecca avrebbe voluto ricominciare la sua carriera da cantante. Pietro non era d’accordo. Ma lei era partita comunque. Pietro aveva quindi deciso di farle una sorpresa ma andando nel locale, aveva finito per litigare con un membro della band, una volta fuori, da solo, si era ritrovato a bere.

E’ un giorno importante per Claudio che debutta a teatro. Ma una telefonata di Daniele cambia tutto. Proprio come era successo anni prima, Daniele ha una crisi nervosa e Claudio senza pensarci troppo, corre da lui. Si penserà che Pietro è morto a causa di un incidente stradale, perchè aveva bevuto ma in realtà i motivi della sua morte sono ben altri…

Appuntamento quindi a domenica prossima con la penultima puntata di Noi.