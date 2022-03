Antonella Clerici tra i finalisti dei C21 International Format Awards come “Best Host of a Television Format”

Non può che essere soddisfatta, felice ed entusiasta Antonella Clerici del nuovo riconoscimento che ha avuto in queste ore. Una bella notizie che arriva a livello internazionale. Non solo gli ottimi ascolti di una stagione davvero unica di E’ sempre mezzogiorno, un programma che porta allegria a tutta la famiglia, tra ricette, giochi e scherzi! Ma anche quel riconoscimento che forse, per qualche tempo, dalla tv italiana e da chi era ai vertici della Rai, è mancato. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è tra i finalisti dei C21 International Format Awards, nella categoria ‘Best Host of a Television Format‘. E” bene precisare che si tratta dell’ unica italiana e la conduttrice è in lizza per il premio insieme ad altri colleghi del calibro di Jimmy Fallon e Gordon Ramsey, giusto per fare due nomi “conosciuti” ( e non poco). Per scoprire a chi andrà il premio bisognerà attendere il 5 aprile ma intanto la Clerici esprime tutta la sua felicità per questo riconoscimento.

Felice di questa candidatura anche Stefano Coletta che non ha perso occasione, e ha fatto molto bene, per ricordare che è stato lui a volere il ritorno di Antonella Clerici su Rai 1, dopo anni in cui per la conduttrice, c’era stato poco spazio, in una sorta di esilio incomprensibile.

Antonella Clerici felicissima per la sua candidatura

Le prime parole della conduttrice all’Adnkronos: “Sono felicissima di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. È un programma che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione. “

E ancora: “Quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme. È un programma davvero unico come colori, come spensieratezza, come sentimenti. In un momento come questo secondo me è il programma giusto.” Ed è proprio questa l’arma vincente del programma di Rai 1: portare un po’ di leggerezza e di sorrisi nelle case degli italiani alla pausa pranzo o tenere compagnia a chi ha qualche annetto in più ed è solo davanti alla tv!

Grande entusiasmo anche dai produttori del programma di Rai 1: “Siamo davvero orgogliosi – ha sottolineato Simona Ercolani, ceo e direttore creativo di Stand by me – di aver ideato e prodotto il programma di cui Antonella è l’anima. Grazie al suo talento, alla sua empatia e alla sua capacità di parlare al pubblico in modo autentico, è riuscita a costruire un mezzogiorno spensierato e familiare“.

Non ci resta quindi che fare il tifo per Antonella Clerici anche se pensare di vincere è difficile ma questa candidatura probabilmente, vale già come una vittoria.