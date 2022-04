Mara Venier pronta per la prima serata di Rai 1? A cena da zia Mara il mood

Non sappiamo se questo sarà il titolo, non sappiamo se sarà il mood ma sappiamo che Mara Venier sta per tornare in prima serata. Lo annuncia Giuseppe Candela da Dagospia svelando che probabilmente nel mese di maggio, la conduttrice di Domenica In andrà in onda con un nuovo format al quale starebbe già lavorando da tempo. Chi segue Mara Venier sui social sa bene che la conduttrice si sveglia alle cinque del mattino, che ama pulire il suo terrazzo con scopa e palette e che soprattutto, ama cucinare per i suoi amici. Per questo non ci stupisce il fatto che il nuovo programma potrebbe intitolarsi proprio A cena da zia Mara. Immaginiamo il menu: lasagne, pasta al forno, cotolette alla milanese, pizze fritte. Sono questi alcuni dei cavalli di battaglia che Mara Venier presenta nelle sue cene del fine settimana agli amici che amano stare a casa sua e farle compagnia. E forse proprio questo potrebbe essere il mood.

La conduttrice, viene spesso attaccata dal pubblico sui social, proprio perchè nei suoi programmi, ama circondarsi dei suoi amici, e chiacchierare con loro. Per alcuni critici questo è in realtà uno dei punti di forza di Mara Venier ma per il pubblico, non sempre c’è lo stesso entusiasmo. L’accusa, se così possiamo definirla, è quella di dare spazio sempre alle stesse persone. Se succedesse anche in prima serata, potrebbe non giovare agli ascolti. A cena da zia Mara si, ma forse anche con qualche ospite inatteso, magari qualcuno portato da un amico…

Ma torniamo alle indiscrezioni lanciate da Giuseppe Candela.

Mara Venier pronta per la prima serata di Rai 1?

Candela su Dagospia scrive: “A Viale Mazzini si starebbe lavorando in gran segreto al titolo che dovrebbe segnare il ritorno nella fascia più prestigiosa della conduttrice di Domenica In. Per “A cena da zia Mara”, titolo provvisorio, previste due puntate in onda a maggio. “

E ancora: “Un progetto in cui sarebbe coinvolto anche il regista turco Ferzan Ozpetek. ” Il coinvolgimento del regista potrebbe anche aiutare nella scelta dei protagonisti di queste due serate, vista la lunga lista di amatissimi attori che hanno lavorato al suo fianco.

Mara Venier tornerebbe alla prima serata su Rai 1 dopo tre anni. L’ultima sua esperienza era stata “La porta dei sogni”, non andato proprio benissimo. Mancavano le idee e il format sembrava parecchio confusionario. Sono mancati anche gli ascolti: media di 2.821.000 telespettatori con il 14,36% di share. Oggi, visto l’andazzo, non sarebbero neppur malaccio. Ma tre anni fa, erano da considerarsi un vero flop.