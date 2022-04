Ilary Blasi da Belve chiarisce le frecciate a Signorini e Ventura con lo zuccherino

Nella puntata di Belve in onda il primo aprile, Francesca Fagnani ha intervistato Ilary Blasi, forse una delle interviste più ironiche e divertenti che siano andate in onda nel programma di Rai 2. Tra le altre cose, la Blasi ha parlato anche di alcune dichiarazioni e di alcuni fatti di queste ultime settimane. In particolare, rispondendo alle domande della conduttrice ha chiarito la natura della frecciatina che sembrava avesse mandato a Signorini ed è tornata a parlare anche di Simona Ventura.

Ilary Blasi frecciata a Signorini? No siamo in confidenza

La Fagnani ha domandato alla Blasi se le parole sul passare da opinionista a conduttore erano in qualche modo rivolte al suo collega, visto che le aveva “fregato” il timone del GF VIP, passando da quel ruolo a quello di conduttore. La Blasi ha ribadito che non c’è stata nessuna malizia in quella frase. “Io e Alfonso non dico che siamo amici ma abbiamo molta confidanza, ci sentiamo poco ma le volte in cui ci sentiamo sono messaggi importanti” ha detto Ilary confermando di aver fatto con il direttore di Chi delle edizioni del GF VIP importanti. “La mia era davvero una frase rivolta solo a Luxuria” ha aggiunto la Blasi che ribadisce, non c’era nessuna intenzione diversa in quelle parole. “Se non avessi avuto quella confidanza con lui non sarei mai andata a casa sua a dirgli di sparire.”

Il chiarimento di Ilary Blasi sulle parole di Simona Ventura

La Ventura, dopo le indiscrezioni sulla crisi con Totti, aveva scritto un post di affetto e vicinanza a Ilary e al calciatore. “Io non ho capito perchè dopo un’ora lo ha fatto, è stata dolce, premurosa ma anche meno Simona, il tempo è importante, poteva aspettare” ha detto la conduttrice spiegando che non sono neppure amiche quindi ancora oggi stenta a capire il perchè di quelle parole.