Cecilia e Belen Rodríguez non hanno alcun rapporto con la nonna

C’è una cosa di cui Belen non parla volentieri ma Cecilia Rodriguez l’ha accennato sui social. A Verissimo alla fine Belen e Cecilia raccontano che non parlano con la nonna paterna. E’ l’unica nonna ancora in vita ma non hanno alcun rapporto con lei. La più piccole delle Rodriguez lo ho appena confidato sui social: le è arrivata a casa una pianta con il secondo nome della nonna, Martina. Per lei è un segno del destino, è così che ha pensato alla madre di suo padre e al legame che non hanno forse mai avuto. Cecilia ci soffre da sempre, Belen è più dura e nello studio di Verissimo per la prima volta spiega il motivo.

Per la nonna materna un tatuaggio sul polso di Belen e Cecilia

Due nonne evidentemente molto diverse tra loro. Da piccole stavano tante con la nonna materna, più che una nonna era una mamma, era sempre presente. Sul polso di entrambe un tatuaggio che parla di lei; era una nonna molto dolce.

Della nonna paterna non possono dire lo stesso e Belen racconta: “Non è una bella storia e in realtà non l’ho mai raccontata perché detesto raccontare le cose tristi in televisione. Io penso che la famiglia non sia banalmente un legame di sangue ma va coltivata ogni giorno e purtroppo se uno non si dedica ai figli, ai nipoti poi il conto ti torna e questo lei non l’ha mai fatto. Lei è ancora in vita ma la verità è che non la sentiamo. A Cecilia angoscia molto l’argomento io invece… sono successe cose che non sto a raccontare e per me va bene così”.

Cecilia ha invece paura di pentirsi e di capirlo troppo tardi. Ci sta pensando, non è così decisa come sua sorella Belen, forse lei lo farà quel passo verso sua nonna.