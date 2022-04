Emanuele Filiberto e i pettegolezzi sul suo matrimonio: “Sono ancora molto felice”

Emanuele Filiberto così legato alla famiglia, così lontano dal gossip, il più possibile, per amore delle figlie e della moglie. Quando ha sposato Clotilde era già incinta di 6 mesi, si sono sposati in Italia, stanno insieme da 18 anni nonostante la cronaca rosa spesso dica che sono in crisi, che non stanno più insieme. “Credo che non ci sono segreti, siamo una coppia. Ci capiamo molto, parliamo tantissimo e quando possiamo stare insieme lo facciamo. Lei vive molto a Parigi io a Monte Carlo e in Italia ma siamo sempre insieme per le bambine. Abbiamo un bellissimo dialogo e un grande amore, sono ancora molto felice”. I giornali parlano molto di crisi e separazione per Emanuele Filiberto e Clotilde ma il principe ripete che raccontano stupidaggini, lui cerca di rimare il più anonimo possibile per sfuggire ai pettegolezzi.

Emanuele Filiberto a Verissimo

Per tenere per lui il suo mondo ha voluto vivere anche all’estero: “I gossip che ci sono su di me… l’importante è proteggersi perché gli attacchi venuti da fuori sono tutte cose che possono rovinare una coppia, rovinare una famiglia”.

Un cognome altisonante e impegnativo, Emanuele Filiberto ha usato la televisione per farsi conoscere dagli italiani. Usa spesso la carta dell’ironia e a Verissimo fa notare che lui è esattamene come si mostra in tv. Gli italiani ci hanno messo un po’ di tempo per scoprire chi è davvero, influenzati dal suo cognome. Ha smesso di farsi chiamare principe o forse ha sempre voluto lo chiamassero solo Emanuele Filiberto. Si emoziona quando racconta delle sue figlie, quando racconta dell’adolescenza, un periodo così bello, di scoperta. Le sue figlie, come tutti gli adolescenti, hanno bisogno di paletti, di sostegno, di regole. La più grande è appena stata al confine con l’Ucraina per portare anche lei il suo piccolo e prezioso aiuto. E’ orgoglioso Emanuele Filiberto, delle figlie, della famiglia, dei suoi genitori, principe nell’animo, nei modi.