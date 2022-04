Armando Incarnato ne combina un’altra delle sue: il lapsus su Ida insospettisce il pubblico

Chi segue Uomini e Donne ha imparato da anni ormai, a conoscere i modi di Armando Incarnato. E un po’ tutti pensano che sia un attore, con un ruolo ben preciso, quello di movimentare le storie dei protagonisti del trono over. C’è chi stenta a credere che un personaggio simile, che da anni non arriva mai a chiudere una storia, così offensivo nei confronti delle donne, possa davvero essere un cavaliere del trono over. Non a caso, sono molti i commenti del pubblico indirizzati anche a Maria de Filippi, che sarebbe comunque complice in questa situazione, visto che da anni permette all’Incarnato di fare il buono e il cattivo tempo in quello studio. Ma la conduttrice lo ha ribadito più volte: nessuno paga nessuno per partecipare al programma; il che forse è anche peggio…Ma torniamo a quello che è successo nella puntata di Uomini e Donne di oggi. Perchè forse per chi sta in quel programma, è tutto finzione, tv, ma per il pubblico a casa che ci crede, alcuni passaggi sono importanti. E quando oggi Armando si è lasciato scappare che era al telefono con una donna, e che quella donna era Ida, ovviamente, il pubblico ha subito fatto notare la contraddizione del cavaliere campano. Settimane fa aveva detto che lui e Ida sono grandi amici, ma che il loro rapporto, nel rispetto di tutte le persone che lavorano al programma, si è sempre e solo basato su quello che succedeva negli studi. Come si cementifichi una amicizia in poche ore, non è dato sapere. Perchè Ida e Armando non sono Luca e Matteo che per mesi hanno vissuto nella stessa casa, passando praticamente intere giornate insieme…

Maria de Filippi in quella occasione, disse che non ci sarebbe stato nulla di male se mai Ida e Armando si fossero sentiti come amici, cosa che fanno anche molti altri protagonisti del trono over. Ma i due ribadirono che non si sono mai sentiti per telefono. E volete vedere che dopo questa puntata, ci diranno che era la prima volta, dopo l’autorizzazione ricevuta da Maria? La cosa però al pubblico non è affatto piaciuta, tanto che sui social c’è stata una pioggia di commenti su questa situazione e non solo.

Tutto il pubblico di Uomini e Donne in protesta dopo l’ennesimo scivolone di Armando

I telespettatori chiaramente non hanno neppure gradito come il cavaliere si è comportato con la donna con cui per un mese e mezzo è uscito e anche le risposte taglienti date a Tina. “Sono quasi 5 anni che sta in quello studio e si è comportato con le donne sempre così, per me anche la violenza verbale va condannata e Maria è ora che prenda provvedimento, se no è complice anche lei” ha scritto una telespettatrice, e questo è uno dei commenti più pacati che si leggono sulla pagina FB di Uomini e Donne. Il pubblico di Uomini e Donne è stanco di storie di questo genere e una spettatrice ha commentato: “Cioè, dopo aver pranzato,ci sediamo sul divano, sperando di vedere persone che simpatizzano tra loro,si corteggiano,invece??? litigi mancanza di rispetto e,aggressioni verbali,ma io ci rinuncio,, è diventato un programma Squallido.”

Dopo il colpo di scena con l’ennesima uscita dallo studio, molti spettatori hanno scritto: “Era ora che usciva dallo studio..per me può uscire dal programma…persona maleducata prepotente e arrogante..“.

E sulla questione telefonata, non mancano i commenti: “Ma Armando non aveva sempre sostenuto che non si sentiva mai per telefono con i Ida Platano? E ora dice che stava parlando al telefono proprio con lei, super bugiardo direi.” E ancora un’altra spettatrice scrive: “infatti l’ho sentito anch’io…. l’uomo integerrimo e sincero!!! Erano tre mesi che non vedeva la figlia, complimenti sei tutti i giorni a sputare veleno a UeD e non hai tempo x tua figlia???? Che grand’uomo….che grandissima..”. E le insinuazioni non mancano: “Ho sentito anch’io, avranno una tresca fuori. Che falsone e bugiardo, diceva che per rispetto al programma non si sentivano” scrive un’altra spettatrice. Dopo questi commenti e dopo questa indignazione generale, nelle prossime registrazioni di Uomini e Donne, Ida e Armando commenteranno in qualche modo la situazione?