Federica Pellegrini annuncia la data del matrimonio, a Verissimo con Matteo Giunta

Federica Pellegrini a Verissimo con Matteo Giunta per parlare anche del loro matrimonio, insieme hanno svelato la data e non manca poi così tanto. Per la prima volta Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono ospiti di Silvia Toffanin ed è per la puntata del 10 aprile, domenica, che hanno dato la bellissima notizia ai fan, la data del matrimonio. L’anno scorso la proposta di matrimonio a Venezia non ha emozionato solo la campionessa, poi è arrivata la notizia che le nozze erano rimandate e qualcuno ha pensato a una crisi. Niente del genere, la Pellegrini ammette che non pensava fosse così complicato organizzare tutto. Avrebbe voluto sposarsi in primavera ma ci ha rinunciato, però non voleva attendere ancora un anno.

Quando si sposano Federica Pellegrini e Matteo Giunta?

La data è vicina, in estate, a fine agosto. La coppia non ha svelato la data esatta ma almeno adesso sappiamo che la Pellegrini sta scegliendo l’abito da sposa per indossarlo a breve e non certo l’anno prossimo. Ha rinunciato ad essere una sposa di primavera ma non rinuncia ad altro, vuole che il matrimonio sia perfetto.

“Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d’origine, Venezia. Non pensavo che l’organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto” e ha poi aggiunto l’emozione della proposta del suo Matteo: “È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo”.

Stanno insieme da 4 anni e il loro è davvero un percorso pieno di emozioni: “Il nostro è stato un percorso pieno di emozioni, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti”. Federica ha anche raccontato la scelta di ufficializzare il loro amore in diretta da Tokyo: “È stato emozionante. Dopo l’ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo”.