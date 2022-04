Ascolti tv, Rai 1 batte di poco Canale 5 al martedì. L’effetto provvedimento disciplinare non salva La Pupa dal Flop

Niente da fare per La pupa e il secchione Show, neppure con l’annuncio dato in pompa magna di un provvedimento disciplinare, con le immagini di oggetti che volano, di uno svenimento ( ai limiti della finzione) gli ascolti del programma di Italia 1 crescono. Nessun miglioramento in una serata in cui le altre reti non hanno brillato. Il 12 aprile 2022 la rete che si porta a casa la vittoria è Rai 1 con la fiction francese La scogliera dei misteri che batte di pochissimo Canale 5 con la Champions. Un testa a testa tra le due reti per la leadership che va a Rai 1. Ma nè Canale 5 nè la rete ammiraglia Rai superano i 4 milioni di spettatori. Non giova la cosa al programma di Barbara d’Urso che si salva per share, solo grazie alla chiusura a notte fonda.

Ma vediamo nel dettaglio i dati auditel relativi a tutti i programmi andati in onda ieri, martedì 12 aprile 2022.

Gli ascolti del martedì sera: Rai 1 vince con La scogliera dei misteri, i dati

La Scogliera dei Misteri è il programma più visto della serata con una media di 3.688.000 spettatori pari al 16.7%. Praticamente la serie francese ha fatto gli stessi ascolti di Noi, bisognerebbe anche riflettere su questo dato…Su Canale 5 l’incontro di Champions League Real Madrid vs Chelsea è quasi incollato a Rai 1 con una media molto simile: 3.582.000 spettatori pari al 16.5% di share.

Su Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile ha interessato 1.409.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 la nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show ha intrattenuto 1.258.000 spettatori con l’8.7% Italia 1 vince contro De Martino solo per lo share che si incassa con quasi 2 ore in più di programma.

Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.143.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 807.000 spettatori con il 4.8% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.176.000 spettatori con uno share del 5.8%. Testa a testa tra Rai 3 e La7.

Su Tv8 Spider-Man: Homecoming segna 356.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Redemption: Identità Nascoste ha raccolto 395.000 spettatori con l’1.8%. Un pareggio anche in questo caso.