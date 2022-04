Ascolti tv, Don Matteo 13 continua a calare: senza Terence Hill cosa succederà?

Quando si parla di una serie storica come Don Matteo, si ha anche paura di dire qualcosa di sbagliato, nel rispetto di una fiction che ha fatto la storia. I numeri però sono una cosa che non si può cambiare e i numeri ci dicono che nel giro di tre puntate, Don Matteo 13 ha perso un milione e mezzo di spettatori. Dopo l’esordio boom della prima puntata con quasi 6,5 milioni di spettatori, un vero e proprio record, la serie ha perso pubblico strada facendo. Ieri si è fermata a 5 milioni, alla sua terza puntata in onda il 14 aprile 2022, con una concorrenza neppure fortissima da parte di Mediaset che con l’Isola dei famosi, non decolla. Eppure Don Matteo continua a perdere ascolti e il motivo forse, è davvero sotto gli occhi di tutti: la serie non regala nulla di nuovo, le prime tre puntate, sono state parecchio monotone e allora ci chiediamo: con l’arrivo di Raoul Bova che prenderà il posto di Terence Hilli, portando quindi una ventata di aria fresca, gli ascolti cresceranno, resteranno invariati o potrebbe arrivare una “mazzata” per la fiction di Rai 1?

Lo scopriremo solo giovedì prossimo ma nel frattempo possiamo commentare i dati di ascolto di Don Matteo 12 e in generale della prima serata del 14 aprile. Sia chiaro, i numeri di questa fiction a 20 anni dalla prima puntata, restano eccellenti. Una media i 5 milioni di spettatori ad aprile, non è cosa da poco, anzi. Ma che ci sia un calo, è evidente e non si può non notare.

Gli ascolti del 14 aprile 2022: ecco i dati auditel di ieri

La terza puntata di Don Matteo 13 su Rai 1 ha interessato 5.044.000 spettatori pari al 24.5%. Su Canale 5 L’Isola dei Famosi 16 ha raccolto davanti al video 2.394.000 spettatori pari al 16.6% di share. Niente da fare per il programma di Ilary Blasi che non decolla e continua a registrare la stessa media.

Su Rai2 Si Accettano Miracoli ha interessato 731.000 spettatori pari al 3.5% di share. Su Italia 1 Io Vi Troverò ha intrattenuto 1.167.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 il film su Stefano Cucchi Sulla Mia Pelle ha raccolto davanti al video 465.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 932.000 spettatori con il 5.7% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 936.000 spettatori con uno share del 5.8% Un vero e proprio testa a testa tra i talk del giovedì, un pareggio tra le due reti. Su Tv8 l’incontro di Conference League – Roma vs Bodo Glimt segna 1.081.000 spettatori con il 4.9%. Sul Nove Segnali dal Futuro ha raccolto 199 .000 spettatori con l’1%