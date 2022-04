La sorella di Catherine Spaak racconta il suo calvario, in lacrime: “E’ andata via serenamente”

Tra le ultime apparizioni di Catherine Spaak in tv, c’erano state quelle nello studio di Storie Italiane, lo scorso anno. La conduttrice e attrice, aveva raccontato della sua malattia ma anche del percorso di guarigione e poi in diversi appuntamenti, era stata una delle opinioniste nel programma di Eleonora Daniele. E’ anche per questo che oggi, nel programma di Rai 1, c’è stato un lungo omaggio per ricordare l’attrice venuta a mancare ieri. Tra i tanti contributi anche quello molto commovente della sorella dell’attrice. Il pubblico di Rai 1 infatti ha ascoltato il racconto di Agnes Spaak che ha spiegato come gli ultimi mesi, per Catherine, siano stati davvero molto complicati. Un vero e proprio calvario .

La sorella di Catherine Spaak racconta della malattia dell’attrice

«Il 25 luglio ha avuto il terzo ictus e purtroppo da allora è stato un lunghissimo calvario – ha spiegato in collegamento con Storie Italiane di Eleonora Daniele su Rai1 – Posso dire, però, che se n’è andata tranquillamente, io le sono stata vicina fino all’ultimo momento. Voglio ricordarla sorridente, con una canzone che cantavamo insieme, di Jeanne Moreau nel film Jules et Jim. È stata una grande stella che brillerà sempre», ha aggiunto tra i singhiozzi Agnes. Di questi problemi di salute, nessuno era a conoscenza, l’attrice ha probabilmente vissuto nel riserbo questi mesi così difficili che l’hanno portata, purtroppo alla morte.

Tanti i ricordi nella puntata di oggi di Storie italiane. E la Daniele, molto turbata dalla notizia arrivata ieri, ha dedicato un ampio spazio del programma alla Spaak. «Mi chiedeva di aiutarci con qualche storia che trattavamo – ha sottolineato Eleonora Daniele oggi molto provata per la morte di Catherine, sua amica – e lo faceva sempre con grande tenerezza, discrezione e grande eleganza. Se ne va troppo giovane, un’amica che rimarrà sempre nei nostri cuori».