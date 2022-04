Tina Cipollari stanca anche di Gianni Sperti: “Tu non sei un uomo intelligente”

Nella puntata di Uomini e Donne si è acceso uno scontro anche tra Gianni Sperti e Tina Cipollari. L’opinionista di Canale 5 non ha gradito proprio l’atteggiamento di Riccardo Guarnieri nei confronti di Gloria ma anche quello che sta succedendo tra il tarantino e Ida. Come sempre invece, Gianni ha preso le difese di Riccardo e Ida, anche dopo quello che si è visto nella puntata di oggi. Tina però stanca, di queste sceneggiate, per lei infatti i due sono in studio per cercare visibilità, si scaglia anche contro Gianni, usando delle parole molto forti. E’ vero che i due nella vita sono molto amici ma oggi è sembrato proprio che lo scontro si accedesse in modo serio.

Il duro attacco di Tina Cipollari a Gianni Sperti

Sperti ancora una volta aveva quindi consigliato ai protagonisti del dibattito di non far caso a quanto si stesse dicendo visto che qualcuno potrebbe averli presi di mira. E allora, di fronte a queste parole, Tina è esplosa andandoci giù pesante: “Gianni lo sai perché tu parli così? Perché tu non sei intelligente diciamo a tutta Italia non sei un uomo intelligente tu guardi così perché capisco le cose stupide quelle le capisci.”

“Può darsi, però voglio rimanere così ignorante” ha detto Gianni che non è sembrato particolarmente sconvolto dalle parole di Tina Cipollari, anzi. La romana ha continuato poi: “Maria gli puoi dare un periodo di ferie a Gianni, è stanco, siamo arrivati alla fine, fallo restare qualche settimana a casa“.

La scena si è conclusa con Tina che ha fatto le corna in testa a Gianni che però essendo single, dice di non esserne turbato…

Il pubblico di Uomini e Donne sembra schierarsi dalla parte di Tina Cipollari, ancora una volta. I telespettatori del programma di Canale 5 infatti iniziano a pensare che Ida e Riccardo siano entrambi interessati alla famosa lucina rossa che si accende nello studio di Uomini e Donne ogni qualvolta inizia una registrazione, sarà davvero così?