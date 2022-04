Gli ascolti del martedì: boom della coppa Italia su Canale 5,

E’ grazie al derby Inter-Milan in coppa Italia che Canale 5 torna a sfiorare il 30% di share, cosa rarissima per la rete ammiraglia di Mediaset. Succede con la partita che ieri è stata vinta dai nerazzurri, in diretta su Canale 5 il 19 aprile 2022. Una serata da record per la rete che con una media di 6.890.000 spettatori con il 28.9% share vola in alto nella sfida agli ascolti doppiando chiaramente Rai 1 che comunque, con la seconda puntata de La scogliera dei misteri, tiene botta. Non è affatto da buttare il 14 % di share con una media di 3,2 milioni di spettatori ( soprattutto se si considera che la fiction Noi, che doveva essere una delle serie evento della stagione di Rai 1, ha fatto la stessa media in alcune serate). Buono quindi il risultato di Rai 1 che al martedì sera, contro il calcio, fidelizza il pubblico femminile.

Impossibile non segnalare il profondo rosso di Italia 1 che con La pupa e il secchione doveva avere la rinascita per il prime time della rete e che scende invece ancora rispetto alle passate settimane. Ma siamo certi che oggi si festeggeranno come sempre i famosi picchi e che si parlerà della partita forte forte forte che c’era su Canale 5…Nel frattempo sua Rai 3 che La7 sono vicinissime a Italia 1.

Gli ascolti del 19 aprile 2022: ecco i dati auditel della prima serata

Su Rai2 Piacere sono un po’ incinta è visto da 1.086.000 spettatori pari al 4.8% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show ha intrattenuto 1.187.000 spettatori con il 7.7% (presentazione: .000 – %). Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.208.000 spettatori pari ad uno share del 6.1%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 872.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.148.000 spettatori con uno share del 5.6%. Su Tv8 Spider-Man: Far from Home segna 477.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Il Primo Cavaliere ha raccolto 303.000 spettatori con l’1.5%.

Da segnalare su Real Time l’ottima chiusura della prima parte di stagione di Flavio Montrucchio con il suo Primo appuntamento che supera il Nove con una media di 460mila spettatori e quasi il 2% di share.