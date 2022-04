Ida Platano proprio non riesce a staccarsi da Riccardo: Tina la punzecchia, pubblico in rivolta

Che Ida Platano sia da sempre innamorata di Riccardo Guarnieri e non lo abbia dimenticato, due anni dopo, è parecchio evidente, anche un bambino dell’asilo se ne renderebbe conto ( fate vedere per altri due giorni il programma a Leone Ferragnez e lo capirà anche lui). In fondo lo sa anche lei, e come si è visto nella puntata di Uomini e Donne di oggi, quando la Cipollari le ha chiesto se Riccardo le piaccia ancora, non ha avuto il coraggio di dire di no. Perchè a Ida, Riccardo piace ancora e lo sappiamo tutti. Comprendere poi come questa storia d’amore si possa definire la più importante della loro vita, considerato che in due anni e mezzo, con parentesi di Temptation Island di mezzo, avranno passato insieme, nello stesso posto, meno di un paio di mesi ( e stiamo esagerando) è cosa parecchio complicata. Ma al cuore si sa, non si comanda. L’unica cosa che potrebbero fare entrambi, perchè Riccardo non è da meno visto che da quando è tornato continua a stuzzicare la Platano, è lasciare quello studio insieme, se davvero pensano di poterci riprovare. Perchè altrimenti, ha ragione Tina, quando dà a entrambi dei falsi, alla ricerca della visibilità. Considerazione che è la medesima fatta da tutto il pubblico di Uomini e Donne che in questa storia, quasi all’unanimità, boccia e riboccia i due, non credendo minimamente a quello che provano.

Il pubblico di Uomini e Donne contro Ida e Riccardo: stanno fingendo?

I commenti sui social durante la puntata di Uomini e Donne di oggi si sono sprecati: “Lei è contenta perché Riccardo gli dà un po di attenzioni……poi dovrà tornare dallo psicologo…..” E si perchè c’è chi pensa che Riccardo stia solo approfittando dei sentimenti di Ida, ben sapendo che la Platano pende ancora dalle sue labbra. Dello stesso tenore questo commento: “Questa è andata in cura per via del rapporto malsano che aveva con Riccardo e adesso fa la gatta morta con lui… Ma per favore! Le minestre riscaldate anche no!“. Il pubblico proprio non ci sta: “Vorrei sapere…..Ida che c…o ti ridi….nn c’è niente da ridere ma c’è da piangere….che dopo 2 anni siete ancora al punto di partenza….ancora lì….lo psicologo nn ti è servito a niente…..e anche te Riccardo…..fatti seguire da un bravo…. perché sei tornato in trasmissione….dopo una puntata….sei di un presuntuoso, sbruffone e arrogante….nessuno può criticare te e i tuoi comportamenti ambigui!!!!!!ma statevene a casa!!!!.”

Parte del pubblico chiedeva di dare meno spazio a Gemma, ma mai avrebbe pensato di ribeccarsi gli “Idardo” e invece…”Maria cosa aspetti a far uscire Riccardo ed Ida sono insopportabili e non hanno alcun senso in questa trasmissione. Comunque io cambio canale” scrive un’altra spettatrice. “Certo che in questo programma ad alcuni/alcune è permesso di tutto… E ad altri neanche quasi la possibilità di parlare. Mi rifiuto di guardare oltre !!!” ha scritto Maria sulla pagina FB del programma di Canale 5.