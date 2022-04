Quelle brave ragazze: Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo in viaggio in Spagna

Quelle brave ragazze sarà disponibile su Sky Uno e in streaming su Now da giovedì 19 maggio. Protagoniste del viaggio alla scoperta della Spagna sono Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo. Un’avventura on the road e non solo una vacanza che le tre protagoniste difficilmente dimenticheranno. Tre grandi nomi, tre donne del mondo dello spettacolo che hanno molto da raccontare ma ancora altro da scoprire. Una vacanza raccontata in tv all’insegna del divertimento attraversando culture e luoghi sconosciuti della Spagna. Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo a bordo di un furgoncino promettono momenti cult pronte a mettersi in gioco. Ovviamente mangeranno paella e tapas, mostreranno le strade più famose di Madrid, scopriranno la capitale sia di giorno che di notte fino a scatenarsi in un concerto rock.

Sandra Milo, Orietta Berti e Mara Maionchi che trio in Spagna

Quelle brave ragazze che girano la Spagna in lungo e in largo, viaggiatrici grazie a un furgoncino con un autista tuttofare e pronto ad assecondare ogni loro richiesta. Non mancheranno simpatia e ironia, il pubblico conosce bene tutte e tre le protagoniste proprio grazie alla tv.

Non sono giovanissime ma l’entusiasmo di Mara, Orietta e Sandra può superare quello delle ragazzine, perché non esiste età per avere voglia di nuovo esperienze. Scommettiamo che ci stupiranno perché pronte a stupirsi loro per prime. “Tre celebrità senza tempo, tre amiche, insieme per un viaggio unico”. Una vacanza on the road di quelle mai fatte prima. “Ma questo viaggio non vi è sfuggito un po’ di mano?” chiede la Maionchi alle sue amiche. “Senti chi parla” le risponde Orietta Berti. Sarà un successo come quello ritrovato da Orietta Berti, mai terminato per Mara Maionchi e sempre cercato da Sandra Milo? Non ci resta che attendere il 19 maggio e andare in viaggio in Spagna con tutte e tre.