Antonella Clerici felice per Carlo Conti e il suo colpaccio in tv

Antonella Clerici e Carlo Conti sono sempre pronti a sostenersi nei loro rispettivi progetti televisivi e stasera il nuovo debutto tocca al conduttore toscano. Stasera va in onda la prima di The Band e se l’entusiasmo di Carlo Conti è alle stelle, anche Antonella Clerici è molto emozionata per il suo fratellone. Nei desideri di entrambi forse c’è ancora quel programma da condurre insieme, quando erano in tre, quando c’era anche Fabrizio Frizzi. La Clerici e Conti sono due colonne fondamentali per la Rai e per lei il suo Carlo ha già portato a casa un bel colpo perché nella giuria di The Band c’è Carlo Verdone. Gli 8 tutor e gli altri componenti della giuria non sono certo da meno ma per la conduttrice è senza dubbio Carlo Verdone il colpaccio

Antonella Clerici: “Carlo Conti ma sei pronto per stasera?”

L’emozione è evidente, Conti ha ideato un nuovo talent, una nuova sfida. E’ in collegamento con E’ sempre mezzogiorno dal teatro Verdi di Montecatini Terme, lascia intravedere sullo sfondo il palco. Le otto band pronte a partecipare non vinceranno nulla. Certo se partecipare alla prima di un nuovo talent in prima serata su Rai 1 con la conduzione di Carlo Conti e la partecipazione di tanti artisti non è già una gran vittoria.

Antonella Clerici è sempre tra le prime a fare il tifo per il conduttore che conosce da sempre. Nomina i tutor e poi la giuria, due donne straordinarie come Asia Argento e Gianni Nannini ma gli elogi sono tutti per Carlo Verdone. “E’ un appassionato di band, di musica ma è un grande colpo perché lui va pochissimo in televisione!”. La Clerici ricorda anche gli 8 tutor: Giusy Ferreri, Irene Grandi, Dolcenera, Federico Zampaglione, Marco Masini, Francesco Sarcina, Rocco Tanica, Enrico Nigiotti. Non ci resta che attendere le 21:25 di questa sera per seguire non solo Carlo Verdone.