Per Mara Venier oggi è un giorno particolare e la pietra di Paolo Ruffini non è un caso

E’ un giorno importante oggi per Mara Venier, lo confida a Domenica In ma è così emozionata che non riesce a dire il perché il 24 aprile, oggi, sia una giornata così particolare. Lo confida mentre intervista Paolo Ruffini, mentre con gli occhi lucidi ascolta il racconto del suo ospite, l’addio al padre due mesi fa. Paolo Ruffini quella notte ha ricevuto un ultimo dono dal suo papà, una pietra, la tiene tra le mani ed è una malachite. Ne tira fuori un’altra dalla tasca, un pezzetto di malachite che desidera regalare a Mara Venier ma non sa se la conduttrice ne conosce il significato, le proprietà. “Malachite, una pietra bellissima e se ci credi mi fa piacere, altrimenti è una pietra bella da vedere”. La Venier è sorpresa, conosce quella pietra, si emoziona per quel regalo. Prende la pietra, la stringe nel pugno e la bacia, grata di quel dono, di quel gesto.

Paolo Ruffini regala una pietra a Mara Venier, la malachite

“E’ una pietra meravigliosa, della consapevolezza, del passaggio…” è un gesto importante di Paolo nei confronti della conduttrice. Anche per Mara che oggi è più emotiva del solito: “Io ci credo e non a caso me la regali proprio oggi… non mi far dire altro perché oggi è una giornata molto particolare per me”. E non aggiunge altro, anche se Paolo ammette di essere molto curioso ma non fa nessuna domanda alla padrona di casa.

Forse per la Venier non è un anniversario particolare oggi, forse è qualcosa che è appena accaduto, forse è oggi la data importante. “Il caso non esiste, è la dimostrazione più potente della vita, il caso…” chiude così Paolo Ruffini aiutando la conduttrice a non dire altro.

La malachite è una pietra verde dalle tonalità bellissime ma non si usa solo per i gioielli, anche nella cristalloterapia. Protegge chi la indossa, allontana le negatività.