Paolo Ruffini, due mesi fa l’addio al padre dopo una sera “ferocemente meravigliosa”

Paolo Ruffini con i suoi occhi azzurri, l’accento inconfondibile e le emozioni che non ti aspetti. A Domenica In si commuove ed emoziona Mara Venier, racconta di suo padre, di mamma Cristina che dopo quasi 60 anni ha dovuto dire addio all’uomo della sua vita. Il papà di Paolo Ruffini è andato via due mesi fa, aveva il diabete. Ha regalato a Paolo l’ultima notte, la più incredibile, piena di preghiere, di dichiarazioni, di scuse, di cose non dette, di rivelazioni. Forse dovrebbero andare tutti via così ma solo adesso Ruffini si rende conto che non è stato lui ad accompagnare suo padre nell’ultimo viaggio. E’ stato il papà ad accompagnarlo nella sua crescita quella notte, a dargli così tanto che adesso quell’addio non fa così male. E’ a sua madre però che pensa, è a lei che dedica la prima foto, lo scatto di quando lui era neonato e lei bellissima e felice con suo figlio tra le braccia. E’ a lei che pensa, è lei che adesso vorrebbe vedere star bene, sa che lo sta seguendo in tv, che sta guardando Domenica IN.

Paolo Ruffini a Domenica In

Paolo ha messo il rumore del mare sotto il cuscino del padre quella notte, era la sua vita, il suo lavoro, la sua realtà. E’ andato via alle 5 del mattino, erano insieme nel letto. Mara Venier si commuove, pensa a sua madre, il suo addio è stato diverso, pieno di dolore perché l’Alzheimer l’aveva già portata via tempo prima.

Mara Venier credeva che il papà di Paolo Ruffini avesse la stessa malattia della madre, perché con il suo film si è occupato dell’Alzheimer, ma non è così, non conosceva nessuno che avesse questo problema di salute. E’ solo che ha sempre pensato sia una sofferenza incredibile ma anche una malattia che riguarda tante famiglie. Ci ha messo due anni per fare il film; suo padre ha atteso che quel film uscisse al cinema: “Mi ha aspettato, sono tornato a casa e tre giorni dopo è andato via”.