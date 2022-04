Il Maurizio Costanzo Show riparte con l’omaggio di Berlusconi che celebra i 40 anni di tv del giornalista

Maurizio Costanzo torna in onda con il suo programma e per inaugurare questa nuova edizione, è arrivato un bel messaggio da parte di Piersilvio Berlusconi. Non si spende in troppi complimenti il presidente Mediaset ma quando lo fa, dà importanti dimostrazioni. E dopo le belle parole per Maria de Filippi, è arrivata anche una breve lettera per Costanzo, che aprirà proprio la prima puntata, in onda Mercoledì 28 aprile .In seconda serata su Canale 5 torna il “Maurizio Costanzo Show“, il talk più longevo e titolato della televisione italiana, condotto da Maurizio Costanzo, che festeggia quest’anno il suo quarantennale in tv. Per questa occasione, Berlusconi ha scritto quindi a Costanzo, che ha fatto la storia della tv, e anche di Mediaset in questi 40 anni di televisione.

Le parole di Berlusconi per Maurizio Costanzo

La lettera di Berlusconi per il giornalista:

Carissimo Maurizio, celebrare i 40 anni del Costanzo Show è per me e per tutta Mediaset un grandissimo onore. Con il tuo lavoro e il tuo impegno, hai lasciato un segno indelebile nella storia del giornalismo e di tutta la televisione italiana. Anche per me la tua vicinanza e i tuoi consigli sono stati di grande valore. Quante sfide abbiamo affrontato insieme ma, caro Maurizio, ricordo anche il nostro entusiasmo e le nostre risate insieme. Oggi hai ancora la stessa passione e la stessa professionalità con un’esperienza davvero infinita. Grazie Maurizio, grazie da parte di tutta Mediaset. Grazie di cuore da parte mia. Ti voglio bene.

Nelle precedenti 4465 puntate Maurizio Costanzo ha raccontato e continua a raccontare la storia e la società del nostro Paese.

Gli ospiti del Costanzo Show nella prima puntata 28 aprile 2022

Sul palco di questa prima puntata a celebrare Maurizio Costanzo: Mara Venier, Michele Santoro, Enrico Mentana, Carlo Conti, Enrico Papi, Drusilla Foer, Giuseppe Cruciani, Eva Robin’s, Gabriella Germani, il Prof. Francesco Vaia (Direttore Generale dell’Istituto Spallanzani di Roma) e la Banda musicale della Polizia.

Dopo 12 anni si torna dove tutto ebbe inizio, si torna al Teatro Il Parioli, si torna in TV e si trasmette da via Giosue’ Borsi in Roma.