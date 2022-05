La Pupa e il Secchione Show: svelata la coppia vincitrice e la classifica finale

Dopo sette puntate di eliminazioni, ripescaggi, espulsioni, nuovi ingressi e salvataggi vari, finalmente La Pupa e il Secchione Show ha eletto la coppia vincitrice di questa bislacca quinta edizione italiana del format che mette al confronto l’intelligenza con la frivolezza. E parliamo di edizione bislacca in quanto ma come nell’ultima puntata – l’ottava, trasmessa questa sera 3 maggio 2022 – i ruoli di pupi e pupe ma anche quelli di secchioni e secchione hanno avuto una evoluzione senza alcun senso.

Per la prima volta nella storia del programma, infatti, anche i secchioni e le secchione sono stati chiamati a rispondere di domande di cultura generale così come pupe e pupi hanno potuto prendere parte a quiz e prove teoricamente a loro più avvezzi. Un vero e proprio cortocircuito, un no sense per un format che prova a mettere in difficoltà le due categorie di persone su temi e giochi a cui non sono affatto abituè.

La Pupa e il Secchione Show: chi ha vinto?

La puntata finale si è aperta con un numero spropositato di coppie in gara: ben sette. Nel corso del lungo appuntamento, Barbara D’Urso e i suoi tre giudici (Soleil Sorge, Federico Fashion Style e Antonella Elia) hanno decimato il gruppo di concorrenti sfida dopo sfida. I primi a lasciare la gara sono stati Elena Morali e Aristide Malnati, settimi classificati.

Sesto posto per la vessatissima coppia composta da Mila Suarez e Gianmarco Onestini. Quinti classificati Denis Dosio e la sua secchiona Annaclara Hellwig. Al quarto posto, invece, si sono piazzati Mirko Gancitano e Asia Valente; i due sono stati penalizzati dalle votazioni dei giudici in quanto hanno preferito non partecipare ad un gioco che prevedeva che le coppie si baciassero appassionatamente. Asia ha preferito non baciare alla francese Mirko, in quanto fidanzato e prossimo al matrimonio.

Terzo posto per la coppia composta da Francesco Chiofalo e Valentina Matteucci: i due non sono arrivati alla sfida finale a causa di un errore di comunicazione fra i due; il pupo aveva rivelato alla sua partner di gara di aver fatto l’amore per la prima volta a 15 anni, Valentina ha dunque risposto “quindici” alla suddetta domanda ma – nel modulo compilato dallo stesso Chiofalo – il ragazzo aveva ammesso di averlo fatto a 14 anni.

Si sono classificati al secondo posto Emy Buono e Alessandro De Meo: i due sono stati sconfitti dal Bagno di Cultura decisivo, che ha eletto vincitori i loro diretti avversari. Infatti, sono la influencer Maria Laura De Vitis e il giornalista Edoardo Baietti i vincitori di La Pupa e il Secchione Show 2022.