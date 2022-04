La Pupa e il Secchione Show: le coppie finaliste, eliminati quasi tutti i non famosi

Dopo sette puntate, a La Pupa e il Secchione Show è finalmente arrivato il momento di eleggere le coppie finaliste del reality. Incredibilmente i duetti che si contenderanno il premio finale di 20 mila Euro non saranno poche ma addirittura sette: una cifra mai vista per una finale di questo programma. Un’altra cosa mai vista – ma questa possiamo pensare sia solo una casualità – è che tutte le coppie rimaste in gioco fino all’ultima puntata siano composte da almeno un personaggio famoso.

Chi con il pupo o la pupa e chi con il secchione, le sette coppie finaliste de La Pupa e il Secchione Show potrebbero portare in trionfo almeno una delle celebrità che da tempo scorrazzano negli studi della padrona di casa Barbara D’Urso, in definitiva. Non ci credete? Allora gustiamoci l’elenco di tutti i finalisti de La Pupa e il Secchione Show 2022.

La Pupa e il Secchione Show: le coppie finaliste

Come già annunciato le coppie finaliste sono sette e contengono tutte almeno un personaggio famoso per esser transitato dagli studi di Pomeriggio Cinque, Domenica Live, LIVE Non è la D’Urso e chi più ne ha più ne metta. Partiamo dagli ultimi spareggianti: Maria Laura De Vitis e il suo secchione Edoardo; lui è un semplice giornalista, lei è la “topolina” di LIVE Non è La D’Urso che per svariati mesi è stata ospite delle trasmissioni di Canale5 per raccontare il suo tira e molla sentimentale con Paolo Brosio.

Seconda coppia finalista è quella composta dalla secchiona Valentina e dal pupo Francesco Chiofalo: lei è una semplice studentessa, lui bazzica da anni gli show Mediaset fra cui Temptation Island, Pomeriggio Cinque, LIVE Non è La D’Urso e compagnia danzante.

Terza coppia finalista è quella composta dal secchione Aristide Malnati e dalla pupa Elena Morali. Entrambi non hanno bisogno di presentazioni in quanto da anni presenziano in reality e talk show con motivazioni e scusanti di vario tipo.

Quarta coppia finalista è composta dal pupo Denis Dosio e dalla sua secchiona Annaclara: lei è una docente di matematica e geografia, lui bazzica da anni le trasmissioni “dursiane” dopo il boom social incassato alcuni anni fa (e che gli permise di fare una ospitata a Pomeriggio Cinque dalle tinte parecchio trash).

Quinta coppia in finale è quella con la pupa Asia Valente e il secchione Mirko Gangitano. Lei influencer e già concorrenti di reality show Mediaset, lui promesso sposo di Guenda Goria (ragion per cui anche lui è un estenuante frequentare degli studi tv di Cologno Monzese).

Sesta coppia finalista è quella con la pupa Mila Suarez e il secchione Gianmarco Onestini. Anche qui ci troviamo di fronte ad una coppia che non necessità di alcuna spiegazione se siete teledipendenti dagli show di Barbara D’Urso. Mila è da anni protagoniste degli improbabili triangoli amorosi di Alex Belli. Gianmarco Onestini è il fratello minore del tronista Luca Onestini ed ex concorrente dell’ultimo Grande Fratello di Barbara D’Urso.

Chiude l’elenco delle coppie finaliste quella composta da Emy Buono e Alessandro De Meo: lui è un giovane studente con tanti attestati conseguiti; lei è stata la protagonista rivelazione della prima edizione di Ti Spedisco in Convento.