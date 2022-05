Ascolti Eurovision 2022: serata evento per Rai 1, i dati auditel

C’è grande attesa questa mattina per i dati di ascolto della serata del 10 maggio 2022. Torino si è vestita a festa e la Rai ha fatto il massimo per essere sul pezzo con una serata magica, quella della prima semifinale dell’Eurovision Song Contest. Una serata molto attesa, quella del debutto che però come sempre succede, dal punto di vista dello spettacolo regala molto poco. Una scaletta serrata con esibizioni una dietro l’altra e solo sul finale, con la lettura della classifica e con le votazioni che hanno decretato il passaggio di dieci nazioni alla finalissima, l’atmosfera si è fatta più adrenalinica. Anche per questo motivo dobbiamo aspettarci ascolti non troppo brillanti per la prima serata di Eurovion 2022? Difficile a dirsi, saranno come sempre i dati di ascolto, in arrivo alle 10 del mattino a rivelare come sono andati gli ascolti del prime time.

Possiamo dire che da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan ci si aspettava proprio quello che hanno fatto: nessuna sbavatura, grande ritmo, poco protagonismo. Il trio in questa prima serata ha funzionato, e il pubblico italiano, avrà gradito questo evento? Quasi si stentava a credere che la gara fosse finita alle 23,30 con le 17 canzoni in gara, la classifica e quelle esibizioni faraoniche. Eppure, signori e signore, è possibile!

Per quanto riguarda le altre reti, pochissima concorrenza in questa serata: su Canale 5 è andata in onda ( con una collocazione diversa rispetto alla passata settimana) la serie Un’altra verità alla sua ultima puntata. E visto che con la prima e la seconda puntata non aveva brillato, immaginiamo che non lo farà neppure il 10 maggio.

In aggiornamento

Gli ascolti del 10 maggio 2022: i dati auditel del prime time

La prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2022 in diretta da Torino è stata vista da…5.435.000 spettatori e il 26,4% share nella fascia che va dalle 20:30 alle 23:00

Su Canale 5 l’ultima puntata di Un’altra verità è stata vista da 1.523.000 spettatori con il 8.7% share. Su Italia 1 Le Iene presentano Paola Catanzaro: da Mistico a Showgirl ha intrattenuto 1.445.000 spettatori con il 9.8% (presentazione dalle 21.17 alle 21.42: 975.000 – 4.5%).

Su Rai3 Cartabianca ha raccolto davanti al video 1.002.000 spettatori pari ad uno share del 5.7% (presentazione di 12 minuti: 1.011.000 – 4.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 768.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 diMartedì ha registrato 1.114.000 spettatori con uno share del 6.2% (Di Martedì Più: 401.000 – 6%). Su Rai2 Gilles Villeneuve, l’Aviatore 828.000 spettatori pari al 4.5% di share.

Su Tv8 Sotto assedio – White House Down segna 379.000 spettatori con il 2.1%. Fa meglio di Tv8 Real Time che ancora una volta, con Flavio Montrucchio e il suo primo appuntamento, supera la rete. Ieri puntata vista da 453mila spettatori con il 2.2% di share. Real Time batte anche il Nove La Rapina Perfetta ha raccolto 351.000 spettatori con l’1.9%.