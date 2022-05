Come cambia il pomeriggio di Canale 5 senza Amici 21: la nuova programmazione

Si è conclusa ieri un’altra vincente edizione di Amici. Grande seguito e grandi ascolti anche per Amici 21 che ha chiuso i battenti con la finalissima del 15 maggio 2022. Ultima puntata quindi ieri sera con i saluti di Maria de Filippi e ovviamente, oggi non andrà in onda il day time. Cambia quindi la programmazione del pomeriggio di Canale 5 ( e dal 30 maggio ci saranno anche altre novità visto che anche Uomini e Donne saluterà il pubblico di Mediaset). Ma concentriamoci su queste due settimane e vediamo come cambierà la programmazione in questi giorni.

Il pomeriggio di Canale 5 senza Amici 21: la nuova programmazione

Come sempre il pomeriggio di Mediaset si accende dopo il Tg5 con Beautiful la soap in onda alle 13,40. A seguire Una vita che ci aspetta come sempre dalle 14,10 alle 14,45 ( ci saranno delle novità nel fine settimana visto che la soap spagnola andrà in onda anche di domenica con un doppio appuntamento, al posto di Scene da un matrimonio già da questa settimana). Una vita quindi al sabato e alla domenica andrà in onda dalle 14,30 circa alle 16,30 circa almeno fino al 30 maggio.

Uomini e Donne ci aspetta in onda alle 14,45 fino al 28 maggio 2022 che dovrebbe essere, a meno che non arriveranno dei cambiamenti dell’ultimo momento, l’ultimo giorno di messa in onda del programma di Maria de Filippi. Al posto del day time di Amici 21 vedremo il day time dell’Isola dei famosi che ci accompagnerà fino a fine giugno. La fascia giornaliera del reality di Ilary Blasi ci aspetta quindi alle 16,10 subito dopo Uomini e Donne. Questo significa che Brave and Beautiful a partire da oggi, 16 maggio 2022 cambia orario ma non solo. La soap turca andrà in onda dalle 16,25 circa e avrà quindi una durata maggiore. A seguire, Pomeriggio 5 in onda, fino a metà giugno. Pomeriggio 5 non anticipa, partirà come sempre alle 17,24 è la soap turca invece che andrà in onda con un episodio più lungo.