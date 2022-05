Carla Signoris fa sorridere anche quando parla del suo disturbo agli occhi

Meravigliosa donna e attrice Carla Signoris è uno degli ospiti più piacevoli di Oggi è un altro giorno. La sua leggerezza nel raccontare tutto è disarmante e fa sorridere tutti anche quando racconta del disturbo agli occhi, anche dei figli che hanno fatto delle scelte di lavoro che lei forse non avrebbe voluto per loro. Carla Signoris è entrata in studio senza occhiali, si è seduta e li ha indossati, la sua bellezza non ne ha risentito ma la sua vista è di colpo migliorata, ha sorriso e ha ammesso che così la Bortone la vede bene. Dal matrimonio con Maurizio Crozza ai due figli, la carriera e le scelte, potremmo stare ore ed ore ad ascoltarla, mai banale.

Carla Signoris a Oggi è un altro giorno spiega perché porta gli occhiali

“Porto gli occhiali per vedere meglio certo ma da un mese a questa parte mi balla l’occhio destro… ma passerà credo sia stanchezza perché sto lavorando molto e forse è quello” è così che Carla ha spiegato che ha preferito mettere gli occhiali per evitare in tv quel disturbo.

Con Maurizio Crozza non è sato amore a prima vista e dice sempre che quando l’ha vista la prima volta alla fermata dell’autobus ha pensato che fosse davvero antipatica. Ne ride perché sa che crescendo è diventata irresistibile e per niente noiosa. La coppia di attori ha due figli e mai avrebbero pensato che Giovanni e Pietro facessero le loro stesse scelte.

“Giovanni che è attore e studia filosofia e lo manterremo attore filosofo fino a 90 anni… Pietro fa fisica ma è il suo piano B perché il piano A è fare il regista – fa una pausa, si dispera – Di nuovo anche lui…” e invece ci regala ancora risate.

I figli di Maurizio Crozza e Carla Signorsi hanno entrambi i cognomi, cosa normale da pochissimo ma i ragazzi hanno più di 20 anni: “Perché con me i Signoris finiscono e noi abbiamo chiesto se era possibile, an che perché Signoris è un bellissimo cognome”, non è stato semplice ma è un desiderio che hanno realizzato, uno dei tanti, come quello di avere una bellissima famiglia.