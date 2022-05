Federica Pellegrini si sposa a Venezia, la data e l’emozione del papà

E’ a Venezia che Federica Pellegrini e Matteo Giunta coroneranno il loro sogno di unirsi in matrimonio. E’ a Domenica In che Federica Pellegrini regala un po’ di anticipazioni e lo fa dopo il messaggio dei suoi genitori che arriva proprio da Venezia, una città importante per la famiglia. La divina e il suo allenatore hanno scelto una città meravigliosa per il loro sì ed è l’emozione del papà della Pellegrini che conferma tutto mentre prova a scherzare sulla casa con giardino necessaria agli sposi. “Babbo è già con le lacrime perché quando parla di questo passo, di Venezia, è qualcosa di molto emozionante per noi”.

Federica Pellegrini la data del matrimonio

A Venezia a fine agosto, Federica svela solo in parte del data del matrimonio, spiega che manca ancora troppo tempo per dire altro.

Federica Pellegrini non ha ancora fatto l’addio al nubilato, quindi la vacanza fatta con le damigelle in Puglia era per altro. A Domenica In racconta che il primo giugno le sue amiche la porteranno non sa dove, sono loro ad avere organizzato l’addio al nubilato.

La casa con il giardino è necessaria perché ha quattro cani, sono ormai davvero troppi, quindi lei e Matteo stanno cercando la casa giusta. Il loro nido sarà a Verona: “E’ a Verona che ci siamo conosciuti e innamorati”. Confida che era settembre del 2013 quando Matteo Giunta è diventato il suo allenatore: “E’ arrivato a Verona per allenarmi, prima come secondo di un allenatore francese… poi dopo anni è arrivato l’amore”. Conferma che è stata lei a fare il primo passo ma il rapporto professionale che avevano impedivano Matteo di vedere altro: “Poi tutto è arrivato in modo molto naturale e bello. Lui è molto fiero del suo ruolo di allenatore e ci è voluto un po’”.

“Sono felice” conclude Federica Pellegrini e i suoi occhi confermano che è la verità, che non vede l’ora di sposare Matteo.