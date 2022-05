Dal Gf VIP 6 a Tale e quale show 2022: le principesse Selassiè e un’altra vippona

E’ arrivata una indiscrezione da parte di TVBLOG che rivela alcuni dei nomi dei concorrenti della prossima edizione di Tale e quale show. C’è una certa affinità tra il GF VIP e il programma di Carlo Conti. Ogni anno degli ex vipponi salutano il GF VIP e poi sbarcano nel programma di Rai 1, tra gli ultimi Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. E a settembre, dovrebbe essere la volta di altri 4 ex vipponi, come appunto, anticipato da Tvblog. Di chi stiamo parlando? Come avrete capito dalla foto che abbiamo scelto per questo articolo, parliamo delle tre principesse Selassiè, che hanno una grandissima passione per il mondo della musica e potrebbero essere un trio perfetto per imitazioni di band e gruppi al femminile, e di un’altra concorrente dell’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini. Il nome fatto da Tvblog è quello di Katia Ricciarelli che a quanto pare, è prontissima per una nuova esperienza televisiva, questa volta tornando in Rai. I provini dovrebbero esser stati superati e a giugno, dovrebbe anche esserci l’annuncio ufficiale.

Le tre principesse Selassiè in questi giorni, parlando con i loro fan hanno più volte spiegato che ci saranno dei progetti per i prossimi mesi e hanno anticipato che giugno, sarà un mese decisivo per alcune notizie importanti. Proprio per questo motivo, viene da pensare che alla fine del mese prossimo, ci sarà questo annuncio ufficiale e poi inizierà, dopo l’estate, la preparazione in vista del programma. A dirla tutta, le principesse Selassiè hanno già mostrato sui social qualche indizio. Stanno prendendo lezioni di canto private, per realizzare i loro sogni…Lulù, Clarissa e Jessica sarebbero quindi pronte per una nuova esperienza, questa volta targata Rai. E la Ricciarelli?

Katia Ricciarelli a Tale e quale show 2022?

Secondo quanto si legge su Tvblog, il nome di Katia Ricciarelli potrebbe non essere confermato perchè a quanto pare, Signorini, le starebbe facendo una super corte per averla di nuovo al suo fianco. Una scelta del tutto surreale, se si considera quello che è stato il percorso del Ricciarelli nel reality di Canale 5. Ma Signorini ci ha abituato a tutto, per cui non è da escludersi che farà carte false, per avere la Ricciarelli nel ruolo di opinionista. Pazzesco ma a quanto pare, è così. La cantante dovrebbe quindi decidere il da farsi: mettersi in gioco nel programma di Rai 1 oppure avere vita più facile come opinionista in quel di Mediaset al fianco del suo grande amico Alfonso?