Francesca Neri ha detto due volte no a Sanremo, ma a quale conduttore?

Francesca Neri oggi in seconda serata ospite da Pierluigi Diaco a Ti sento, ha confessato i no detti al festival di Sanremo. Diaco fa notare subito che tante sue colleghe farebbero di tutto per arrivare a Sanremo e invece Francesca Neri ha detto ben due volte no, la prima a Pippo Baudo, perché era giovanissima, perché non si sentiva all’altezza, non avrebbe saputo cosa fare. Ma a chi ha detto il secondo no? Si ferma, beve un po’ d’acqua dalla bottiglietta e continua a ripetere no ai vari nomi con cui Diaco tenta di capire di più. Perché Francesca Neri non dice chi è l’altro conduttore che forse ha deluso non accettando di fare da valletta al festival italiano più importante?

Francesca Neri dal no a Sanremo alla mucca munta

La puntata che vedremo stasera in onda su Rai 2 dalle 23:40 sarà ovviamente ben più ricca di emozioni dello scoprire a chi ha detto no la Neri e come si munge una mucca. La Neri ha fatto anche questo, non l’ha mai raccontato e solo mentre lo dice se ne rendo conto e forse pensa anche al perché non l’aveva mai detto in un’intervista. Adesso tutti raccontano di Francesca Neri che ha munto una mucca ma la verità è che siamo tutti curiosi di capire quale edizione di Sanremo ha rifiutato. Forse è un no molto recente, per questo non vuole dirlo? Forse il suo rifiuto non è stato compreso?

Pippo Baudo la comprese, capì quel no, era davvero troppo giovane, aveva appena fatto ‘L’età di Lulù’. Fabio Fazio, Mike Buongiorno, Carlo Conti? Il padrone di casa ci prova ancora ma la moglie di Claudio Amendola non ha intenzione di dirlo.

Parlando invece di mucche: “Io le conosco molto bene, le so mungere, perché da bambina andavamo in queste malghe, mio padre faceva questo mestiere per cui è capitato tante volte che vai lì e questi signori che mungevano le vacche e tu ti bevevi questo latte meraviglioso, questa panna… Per cui c’eravamo io e mio fratello, due bambini, dicevano ‘impara, fai questa cosa’ per cui sì, ho munto”. Appuntamento a stasera per le vere emozioni.