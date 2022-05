A Uomini e Donne arrivano le scuse di Fabio a Tina Cipollari: “Ho fatto la figura del cioccolataio”

Puntata dedicata alla sfilata quella di Uomini e Donne in onda oggi, 25 maggio 2022. Nello studio di Canale 5 i cavalieri hanno sfilato cercando di conquistare le donne con l’arma della seduzione. Tra gli altri, anche il fotografo Fabio, è stato protagonista in passerella. Aveva scelto di suonare una canzone alla tastiera, per mostrare le sue doti da conquistare e da seduttore ma una volta arrivato al centro dello studio, ha cambiato idea. Come mai? Il cavaliere ha voluto scusarsi e non subito tutti hanno capito che cosa stesse accadendo. Le scuse di Fabio erano rivolte a Tina Cipollari che però non era presente in studio e anche per questo, non subito tutti hanno capito che cosa volesse dire il cavaliere che nelle passate puntate si era messo in mostra, non di certo per le sue doti da gentiluomo, anzi. Le offese pesantissime che aveva rivolto a Tina, erano state stigmatizzate sia sui social, dal pubblico, che dai critici che vedono il programma ( anche qui sul nostro sito avete letto sicuramente parole non troppo tenere nei confronti di Fabio).

A Uomini e Donne le scuse di Fabio per Tina Cipollari

Il cavaliere arrivato al centro dello studio ha spiegato che a volte, per sedurre una donna, bisognerebbe imparare a chiedere scusa e che per questo motivo, preferisce non suonare, come era previsto dalla sua “performance”. Gianni Sperti ha chiesto quindi cosa stesse succedendo e Fabio si è spiegato: “Devo scusarmi con una donna perchè ho fatto una figuraccia davanti a tutti gli italiani, ho fatto la figura del cioccolataio“. Queste le parole del fotografo che ha ammesso di aver esagerato con Tina Cipollari, offendendola in modo evidente. Oggi Tina non era presente ma siamo sicuri che le parole di Fabio, le faranno comunque piacere. Il fotografo ha anche aggiunto: “E’ una madre di tre figli ha fatto una cosa meravigliosa, non mi dovevo permettere.” Tanti gli applausi in studio per Fabio che nelle passate registrazioni, aveva sicuramente esagerato e forse, rivedendo le puntate a casa, si è reso conto di aver passato il segno.