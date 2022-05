Alessia Marcuzzi valigie pronte per Rai 2? Da Mara Venier non conferma nulla

E’ stata una delle ospiti della puntata di Domenica IN Show del 27 maggio 2022 Alessia Marcuzzi. Bella, simpatica e sempre sorridente, la conduttrice dopo questo anno e mezzo sabatico sembra essere rinata. E a quanto pare presto la rivedremo di nuovo in tv. I rumors la vogliono pronta per la nuova stagione televisiva di Rai 2 anche se ieri sera Alessia non ha confermato o smentito le voci che sono circolate in queste ore. E’ stata Mara Venier a far capire in modo esplicito che di proposte ad Alessia in questi mesi ne sono arrivate, e anche tante, ma che è sempre stata lei a dire di no. La Marcuzzi dal canto suo ha spiegato che dopo due anni di pandemia, le priorità di tutti sono un po’ cambiate, come le sue. E visto che fa anche altro nella vita e può permettersi di scegliere se dire no, se prendersi una pausa, allora lo ha fatto. “Però poi quella lucina rossa ti dà sempre la carica” ha detto la Marcuzzi accomodandosi nello studio di Rai 1. Solo un incontro tra amiche o il battesimo della Rai, quello della Marcuzzi ieri sera? Secondo le voci circolare in questi giorni, la conduttrice avrebbe le valigie pronte: destinazione Rai 2, la rete dove fece il suo debutto.

Alessia Marcuzzi pronta a tornare in Rai?

Ieri sera Mara Venier ha accennato a un programma molto carino per la prima serata che sarebbe stato offerto alla Marcuzzi e ha anche detto di aver insistito molto affinchè la sua amica accettasse. Sarà il nuovo programma di Rai 2 che dovrebbe vedere la conduttrice romana al timone? Secondo il sito Dagospia, Alessia Marcuzzi sarebbe appunto pronta a sbarcare su Rai2. Secondo quanto racconta Giuseppe Candela in uno dei suoi ultimi articoli per il sito, la conduttrice dovrebbe arrivare sulla seconda rete della Tv di Stato con un nuovo programma in onda da novembre prossimo in prima serata. Si tratterebbe di un format nuovo prodotto da Endemol Shine, con la messa in onda di cinque/sei puntate. E’ il programma a cui si riferiva Mara Venier nel suo show ieri sera? Non ci resta che aspettare. Tra qualche settimana saranno presentati in modo ufficiale i palinsesti Rai e scopriremo tutte le novità della prossima stagione televisiva.