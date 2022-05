Red Canzian canta con Stefano D’Orazio, per Tiziana è un momento struggente

Ha emozionato tutti vedere Stefano D’Orazio alle spalle di Red Canzian duettare insieme in uno dei brani più belli dei Pooh: “Se c’è un posto nel tuo cuore” ma nello studio di Domenica In c’era anche Tiziana Giardoni. La moglie di Stefano D’Orazio non è riuscita a mantenere la promessa che aveva fatto a se stessa. Tiziana è crollata in lacrime, Mara Venier ha tentato di calmarla forse anche pentita di avere accettato che quel momento così struggente andasse in onda. Anche Red Canzian ha fatto fatica nel proseguire il brano avendo Tiziana davanti ai suoi occhi, cantando con Stefano come se lui fosse lì. Tiziana Giardoni ha però mostrato ancora una volta la sua forza e l’amore immenso per suo marito, alla fine della canzone ha sorriso, ha ringraziato per l’omaggio al suo Stefano, un momento che resta meraviglioso nonostante il suo dolore.

Tiziana Giardoni continua a sentire forte il dolore per la morte di Stefano D’Orazio

Un’intervista piena di ricordi e di emozioni ma è quando arriva in studio Red Canzian che Tiziana si sente più serena e più forte. Lui è uno degli amici più cari di Stefano, è uno dei Pooh. Il brano scelto lo cantava Stefano, oggi lo canta in duetto ma il testo sembra scritto per Tiziana anche se è una canzone di tanti anni fa.

“Riposa gli occhi e non pensare c’è la notte che ti aiuta e dormi e lasciami giocare a quando non sarai più qui, a quando un giorno un nuovo amore ti riscalderà di più. E dormi stretta alla mia pelle che domani non si sa” e bastano già le prime frasi di “Se c’è un posto nel cuore” a fare crollare Tiziana che vorrebbe non piangere più ma la mancanza è forte almeno quanto la presenza che continua a sentire ogni giorno.

“Sto cercando di occupare tutto lo spazio che posso, tutti i momenti. Sto lavorando a progetti, sto portando avanti i progetti, quelli di Stefano, e mi dà una forza incredibile. Io, in lui sto trovando l’energia che aveva lui e devo farlo perché glielo devo”.