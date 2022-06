Drusilla Foer: eleganza, ironia e garbo per il suo Almanacco del giorno dopo

E’ ancora presto per un giudizio definitivo ma le premesse, sono sicuramente ottime. Bisognerà vedere il pubblico che L’almanacco del giorno dopo intercetterà, bisognerà capire se il target di Rai 2 può trovare interessante un format di questo tipo. Ma ascolti a parte, si può senza ombra di dubbio considerare L’almanacco del giorno dopo di Drusilla Foer, un programma garbato ed elegante ma anche molto ironico. Qualche nozione, di quelle che fanno sempre bene a tutti, dal telespettatore più grande a quello più piccolo; qualche sana risata; le riflessioni e poi anche delle chicche che non ti aspetti, come Roberto Bolle o Amadeus ospiti speciali di Drusilla per il suo programma di Rai 2. C’è chi avrebbe voluto un intero programma in prima serata per la Foer, dopo il successo che ha avuto a Sanremo. Bisogna però fare dei piccoli passi e presentarsi anche al pubblico della generalista a piccole dosi e per la Foer, questa su Rai 2, potrebbe essere una ottima occasione.

Buona la prima per L’almanacco del giorno dopo

Tanta l’emozione per Drusilla in questo esordio su Rai 2, nelle prossime puntate sicuramente, si farà ancora meglio. Ma anche tanta capacità di stare sullo schermo, di bucarlo e di conquistare l’attenzione del pubblico. Forse l’estate non è il miglior periodo per questo genere di esperimenti ma il programma, è ben fatto ( si può sempre migliorare, questo è chiaro). Con garbo ed eleganza la Foer ha omaggiato Raffaella Carrà, ha fatto sorridere con Topo Gigio e ha mostrato anche le sue grandi doti: dalla lettura di una poesia alla canzone di Prince. Buona la prima, si può e si deve migliorare ma le premesse, sono più che ottime.

Appuntamento quindi a domani, per capire se L’almanacco del giorno dopo, è davvero nato sotto una buona stella e può essere una rivelazione per la rete. Poi ci sarà il capitolo ascolti ma in una rete che ha iniziato molto male l’estate ( con cambi di palinsesto pomeridiano flash) i numeri, potrebbero non essere la cosa fondamentale.