Ottimo esordio per Uno Mattina Estate: testa a testa con Mattino 5 News e share in rialzo rispetto alla scorsa settimana

Inizia nel migliore dei modi la nuova settimana di Rai 1 con il palinsesto estivo che farà compagnia al pubblico nei prossimi tre mesi. Si parte davvero molto bene con le nuove proposte della rete che ha cercato di mescolare le carte in tavola, per garantirsi dei numeri diversi in estate, dopo i dati un po’ deludenti degli ultimi mesi. Tg1 Mattina e Uno Mattina estate affidato a Soave e Ossini piacciono al pubblico: il debutto è ottimo e ottimi sono i dati di ascolto del 6 giugno 2022 con il programma estivo della rete che tiene testa a Mattino 5 News. Siamo praticamente sulla stessa media di spettatori, sarà molto interessante seguire questo scontro a distanza, per chi ama i confronti e i numeri, e i dati auditel ovviamente. Questo è solo l’inizio! Uno Mattina estate però ha debuttato con il piede giusto, incassando un ottimo ascolto e conquistando il pubblico. Un successo destinato a durare? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni continuando a scoprire quali sono i dati auditel dei programmi in onda nel mattino di Canale 5 e Rai 1.

Gli ascolti del 6 giugno 2022: ottimo esordio per i programmi dell’estate di Rai 1

Si parte dal dato del Tg1 Mattina che nella giornata del 6 giugno porta a casa un netto di 638.000 spettatori, con un 15,07% di share. UnoMattina Estate ha totalizzato 775.000 telespettatori, share 18,53%. Un ottimo risultato e non solo per l’esordio ma anche perchè si superano i dati che nelle ultime settimane, sia Uno Mattina nella sua classica versione che Storie Italiane, avevano incassato. Il programma di Eleonora Daniele ha chiuso venerdì con un dato più basso ( siamo a circa 4 punti di share in più rispetto alla giornata di venerdì). Il pubblico quindi ha apprezzato la nuova coppia di Rai 1 formata da Ossini e Soave, premiando questa prima puntata di Uno Mattina estate e se il buongiorno di vede dal mattino, il lavoro per i due conduttori, è tutto in discesa! A seguire buon risultato anche per Camper che ha debuttato con il 16% di share.

Vediamo i dati di Canale 5.

Mattino Cinque News nella prima parte 679.000 spettatori con il 17,28% e nella seconda 677.000, 18,15%. Forum ha registrato 1.261.000 telespettatori, share 18,65%. Sarà un bel testa a testa in questo mese di giugno tra le due proposte, se i dati di Rai 1 saranno confermati anche nei prossimi giorni.