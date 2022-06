Barbara d’Urso chiude Pomeriggio 5: “Abbiamo fatto 2 settimane in più merito del successo che ci avete regalato”

Ultima puntata della stagione 2021-2022 per Pomeriggio 5. Il programma, come ha ricordato fino allo sfinimento la conduttrice, non solo si è allungato per ben due settimane rispetto al “calendario” che l’azienda aveva previsto a settembre ma tornerà anche molto presto. Lo ribadisce, viste le voci circolate, secondo cui Pomeriggio 5 sarebbe stato chiuso, decine di volte anche in questa ultima puntata. “Noi torneremo prestissimo, torniamo già a fine agosto, i primi di settembre” continua a ripetere la d’Urso in ogni collegamento, mentre parla con i suoi ospiti. Ebbene si: Mediaset non chiuderà Pomeriggio 5. Il contratto della d’Urso è stato rinnovato. Insomma tutto è bene quel che finisce bene e anche questa stagione del programma di Canale 5 saluta il pubblico.

Nella parte iniziale del programma, la conduttrice ha mostrato fiera, tutto quello che grazie ai telespettatori di Pomeriggio 5 è stato fatto. Non poco, va detto. Diamo a Cesare quel che è di Cesare ed è vero che grazie alla generosità dei telespettatori, si risolvono situazioni che dovrebbero essere gestite dagli assistenti sociali, dalle autorità o da altri enti competenti. Ma si sa, siamo in Italia . E in fondo, purchè si risolva, va bene così. Case sgombrate, lavori trovati, assistenza, dentiere, aiuti di ogni genere: anche quest’anno Pomeriggio 5 ha fatto tanto per il suo pubblico e per chi ha scritto a “Cara Barbara”.

I saluti di Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 torna a settembre

Non c’è ancora una data ma visto che si parla dei primissimi giorni di settembre, il programma potrebbe tornare in onda il 5, lunedì.

L’arrivederci a tutta la squadra di Pomeriggio 5

Con le immagini della mitica squadra di #Pomeriggio5, vi salutiamo. Grazie per essere stati con noi in questa stagione PAZZESCA! 🔥Buona estate, ci vediamo a settembre! 😉#colcuore pic.twitter.com/RAwicOX8t9 June 10, 2022

La conduttrice ha quindi ringraziato tutta la squadra del programma, tutte le persone che si vedono ma anche chi non si vede. “Il nostro studio è piccolo ma iper tecnologico” ha detto Barbara in diretta congedandosi dal suo pubblico. “Grazie perchè abbiamo cambiato 5 studi ma voi ci avete seguito sempre e noi abbiamo portato a casa la media del 18%” ha commentato la conduttrice in diretta. E poi, dopo aver ringraziato l’azienda e non solo: “Abbiamo fatto due settimane in più merio vostro, merito del successo che ci avete regalato”. E poi: “Io adesso vado un po’ in vacanza ma i primi giorni di settembre saremo ancora qui, per mesi e mesi, grazie a tutti il mio cuore è vostro anche d’estate.”