Ascolti TV: L’Isola dei Famosi fra gli speciali sulle elezioni, è tutto un flop

Un lunedì sera particolarmente atipico per gli ascolti tv. Ieri, 13 giugno 2022, le prime serate dei canali tv generalisti sono spaccati in tre: repliche, L’Isola dei Famosi 2022 e i programmi politici a tema elezioni amministrative e referendum. Fra informazione e intrattenimento, chi ha “vinto” la serata Auditel?

Non c’è certamente una sorpresa il fatto che l’attenzione del pubblico si è spostata maggiormente su L’Isola dei Famosi anche se – dati alla mano – scopriamo che di fatto il reality di Canale Cinque non ha conquistato più spettatori del solito ma si è limitato a trattenere la sua solita media. Scopriamo insieme tutte le cifre e le percentuali degli ascolti tv della prima serata di lunedì 13 giugno 2022.

Ascolti TV 13 giugno 2022: fra L’Isola die Famosi e i talk sulle Amministrative

Partiamo dall’intrattenimento. La puntata dei quarti di finale de L’Isola dei Famosi 2022 è riuscita nell’incredibile impresa di non crescere affatto in spettatori nonostante una serata con una concorrenza con cifre ridotte all’osso. Il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi ha registrato solo il 19% di share (dalle ore 21:35 alle ore 01:25) conquistando l’attenzione di 2,2 milioni di telespettatori medi. Davvero molto pochi per una trasmissione così importante.

Parlando dei programmi tv legati alle elezioni Amministrative e al referendum sulla Giustizia, la prime serata si è divisa fra Rai1 con lo special di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa e il settimanale appuntamento con Quarta Repubblica, il talk di Nicola Porro su Rete Quattro.

I due programmi non hanno fatto incetta di consensi: Rai Uno ha informato una media di 1,1 milioni di telespettatori pari al 7.1% di share (in onda fino alle 23:30 circa). Ha fatto peggio Rete Quattro che, nonostante la messa in onda fino oltre l’una di notte, si è dovuta accontentare del 5.4% di share e 699mila spettatori.

Lo scarso interesse degli italiani sul referendum indetto dai partiti di Centrodestra lo si denota anche dal fatto che la replica di Report (su Rai Tre) ha registrato dati ben più alti dei due canali succitati: lo show di Sigfrido Ranucci ha portato a casa un buon 8.4% di share pari a 1,5 milioni di telespettatori.