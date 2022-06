Paolo Conticini e Drusilla Foer per l’access prime time di Rai 2: torna l’Almanacco, debutta Una scatola al giorno

Sarà una Rai 2 completamente rivoluzionata quella che darà il via alla nuova stagione televisiva a settembre. E tra le novità dell’autunno del 2022 ci sono due programmi che andranno in onda nella fascia access prime time della rete. O meglio, un ritorno, quello di Drusilla Foer con il suo Almanacco del giorno dopo e poi un debutto, quello di Paolo Conticini che condurrà il programma Una scatola al giorno. In questa ultima settimana si era parlato del futuro di Drusilla in Rai ed erano arrivate delle indiscrezioni sulla chiusura a settembre dell’Almanacco. Si era anche parlato di un nuovo programma, The Box. in realtà a quanto pare, Drusilla tornerà con il suo Almanacco ( dal mese di novembre) mentre a ottobre toccherà a Paolo Conticini fare compagnia al pubblico con il programma Una scatola al giorno ( titolo italiano scelto appunto per il format The Box).

Drusilla Foer torna con il suo Almanacco del giorno dopo a novembre

Dopo essersi rivelata una delle più gustose novità del palinsesto estivo di Rai 2 con la sua personalissima rivisitazione de “L’Almanacco del giorno dopo”, Drusilla Foer torna a inizio stagione per continuare quel percorso riaffermando il suo stile inconfondibile dove ironia, leggerezza ma anche ragionamento confluiscono nello storico format fatto di rubriche e di divulgazione scoppiettante. La Storia e i suoi personaggi, il costume e i suoi protagonisti, la cultura e le sue curiosità, la memoria con i suoi riferimenti epocali e tanto altro continueranno ad essere gli ingredienti di un appuntamento che si è imposto nella nostra tv per la capacità del personaggio Drusilla di coniugare leggerezza e riflessione, divertimento e pillole di divulgazione, come nella migliore tradizione del servizio pubblico. Contenuti, linguaggio inedito, immagine innovativa continueranno ad essere la forza di questo spazio prima del TG2 delle 20.30. Le nuove puntate dell’Almanacco del giorno dopo andranno in onda dal 21 novembre 2022 su Rai 2.

Una scatola al giorno con Paolo Conticini su Rai 2

Una scatola gigante campeggia al centro dello studio. Al suo interno, un contenuto misterioso, un oggetto o una persona. Nemmeno il conduttore Paolo Conticini sa cosa o chi si nasconde nella scatola. Intorno alla scatola si scatena una serata di puro varietà. Ogni sera insieme all’aiuto di un ospite vip sempre diverso la coppia deve provare ad indovinare. La scatola ha una voce molto riconoscibile e può fornire una serie di indizi, che piovono nello studio sotto forma di indizi viventi, oggetti, clip video, esibizioni e performance di ogni tipo… neanche Paolo ha idea di cosa può accadere da un momento all’altro! Insieme al conduttore ci sarà un cast fisso, la compagnia della Scatola che proverà ad aiutare Paolo e il suo ospite a trovare una soluzione oppure a depistarli e confonderli. Per ottenere ogni indizio, i due (a turno e a volte insieme) devono superare delle prove decise dalla scatola: scherzi telefonici, prove divertenti, situazioni imbarazzanti nelle quali catapultarsi… In qualsiasi momento conduttore e concorrente possono provare a dare la soluzione, ma facendo attenzione perché ogni risposta sbagliata ha un prezzo: una punizione per tutti e due, decisa dalla scatola! Riusciranno entro la fine della puntata a scoprire il contenuto misterioso della scatola? Il programma andrà in onda dal 10 ottobre al 18 novembre.